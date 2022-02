Stațiune de schi la Vlădeasa, deschisă 9 LUNI PE AN, amenajată de Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj ar urma să amenajeze o stațiune de schi pe domeniul schiabil din comuna Săcuieu, la cele mai înalte standarde, unde clujenii ar putea schia, cu ajutorul tunurilor de zăpadă, până la 9 luni în fiecare an.

Stațiune de schi la Vlădeasa, deschisă 9 LUNI PE AN, va fi amenajată de Consiliul Județean Cluj

Președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că județul ar urma să se asocieze cu Primăria Săcuieu pentru a amenaja domeniul schiabil Vlădeasa.

„Avem un proiect la care lucrăm legat de domeniul schiabil Săcuieu Vlădeasa. Primăria a avut uli an un litigiu cu un privat, neputând pune la dispoziție această zonă cu ceea ce aveam nevoie. Discuțiile cu domnul primar au avansat anul trecut și am convenit să dea drumul la studiile de oportunitate, urmând ca din partea de cofinanțare din cotele defalcate, primăria să poate cheltui o parte pentru asta. În esență, ne dorim să realizăm un doemniu schiabil care va fi de referință pentru Cluj și pentru România, pentru că terenul și clima de acolo ne permit să realizăm un domeniu schiabil în care să avem șase luni pe an zăpadă naturală, iar cu zăpadă artificială, chiar până la nouă luni, asta spun studiile, ceea ce face profitabilă o astfel de investiție.

Este vorba de versantul estic al muntelui Vlădeasa, la o altitudine cuprinsă între 1.100 și 1.700 de metri, culminând cu vârful Vlădeasa, la 1.836 m. Finanțarea o vom asigura din bugetul primăriei, bugetul județului și finanțare europeană. Este un proiect de lungă durată, analizăm în acest moment posibilitatea de a finanța de la Consiliul Județean costurile până la execuție, pentru că primăria din Săcuieu nu poate face asta”, a arătat Alin Tișe.

Domeniul se va putea lega cu alte domenii schiabile din zonă - Stâna de Valea, Arieșeni, a mai arătat președintele Consiliului Județean Cluj, și va avea un număr de 50 de kilometri de pârtie, 12 instalații moderne de transport de cablu, telegondolă, teleschi, instalație de producerea zăpezii artificiale, clădiri multifuncțiionale, stații de transport în comun, parcări, terase, teleferic.

