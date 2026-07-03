Primăria pregătește terenul pentru modernizarea Teatrului Național din Cluj: investiția depășește 200 de milioane de euro

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca urmează să intre într-un amplu proces de modernizare, în urma unei investiții de peste 200 de milioane de euro. Primăria pregătește terenul pentru implementarea proiectului.

Primăria pregătește terenul pentru modernizarea Teatrului Național din Cluj: investiția depășește 200 de milioane de euro|Foto: Google Maps

Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca şi Opera Națională Română din Cluj-Napoca urmează să intre în proces de modernizare în baza unui acord cadru încheiat de statul român cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cu o valoare de 216 milioane de euro, destinat reabilitării patrimoniului construit şi modernizării unor clădiri culturale din România.

Pentru realizarea proiectului de investiție, Consiliul Local va dezbate spre aprobare, în ședința de săptămâna viitoare, darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1.633 mp, teren adiacent clădirii Teatrului Național și aflat în proprietatea municipiului.

Concret, terenul va fi dat în folosință gratuită Ministerului Culturii în vederea amplasării în subteran a utilităților tehnice și edilitare necesare în cadrul etapelor de modernizare a edificiului.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Potrivit proiectului, dreptul de folosință se acordă pe perioada existenței construcției Teatrul Național „Lucian Blaga” şi a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Viziunea administrației locale este de sprijin şi colaborare cu instituțiile publice, iar atribuirea terenului de peste 1.600 mp este necesară pentru asigurarea condițiilor de implementare a proiectului de modernizare a Teatrului Național şi Operei Române Cluj-Napoca.

„Terenul pe care sunt edificate Opera Națională şi Teatrul Național reprezintă un spațiu de importanță strategică pentru cultura României, nu sunt simple clădiri sau spații de divertisment, ci veritabile centre de expresie artistică, educație culturală și patrimoniu spiritual, care contribuie fundamental la formarea și consolidarea valorilor culturale româneşti”, se arată în motivarea proiectului.

Solicitarea Ministerului Culturii

În martie 2026, printr-o adresă oficială către Primăria Cluj-Napoca, Ministerul Culturii solicita municipiului acordarea unui drept real de folosință gratuită pentru terenul în cauză în vederea amplasării în subteran a utilităților necesare și asigurarea unei funcționări optime a clădirii modernizate. Printre lucrările ce vor fi realizate se regăsesc: un grup electrogen şi un post de transformare, care vor fi acoperite cu acoperiş verde, o cameră pentru pompe, curți de lumină pentru amplasarea sistemelor de climatizare. Lucrările au caracter exclusiv subteran şi nu vor afecta funcțiunea de spațiu verde la nivelul solului, potrivit sursei citate.

În cadrul aceleeași ședințe, aleșii locali vor aproba și transmiterea terenului în suprafață de 2.810 mp de sub clădirea Teatrului Naţional „Lucian Blaga” Cluj-Napoca şi Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului, pentru a fi dat în administrare Teatrului Național din Cluj.

Proiectul de modernizare, realizat prin colaborarea cu BDCE, vizează reabilitarea completă - reabilitare, consolidare și restaurare integrală, mansardare și amenajarea podului, amenajări interioare şi exterioare - a clădirii Teatrului Naţional şi a Operei Române Cluj-Napoca.

Finanţarea acordată susţine realizarea proiectării și execuția lucrărilor pentru opt obiective de investiţii în scopul restaurării complete a şase monumente istorice emblematice pentru România, precum şi reabilitarea și construirea unor spaţii adecvate pentru desfășurarea diversificarea activităţilor culturale, inclusiv clădirea Teatrului Național Cluj.

Costul total net al proiectului ajunge la 270 milioane de euro, dintre care 216 milioane de euro (80% din cost) din împrumul de la BDCE şi 54 milioane de euro (20% din cost), contribuţia de la bugetul de stat.

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