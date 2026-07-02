Traseul Drumului Expres Cluj - Dej, modificat la Bonțida

Traseul viitorului Drum Expres Cluj - Dej va fi modificat astfel încât să nu afecteze locuințele de pe strada Gării din Bonțida.

Traseul Drumului Expres Cluj - Dej va fi modificat la Bonțida | Foto: Consiliul Județean Cluj

Traseul viitorului Drum Expres Cluj - Dej va fi modificat pentru a nu afecta locuințele de pe strada Gării din comuna Bonțida.

Traseul va fi modificat la Drumul Expres Cluj - Dej

Anunțul a fost făcut de primarul comunei Bonțida, Aurel Emil Cărhaț.

„În urma solicitării de către noi a unei întâlniri cu reprezentanții CNAIR și ai firmei de proiectare a Drumului Expres Cluj - Dej, astăzi (miercuri, 1 iulie 2026), la sediul Primăriei comunei Bonțida, a avut loc această întâlnire, în cadrul căreia s-a ajuns la o concluzie comună cu privire la traseul Drumului Expres ce va tranzita comuna noastră. În urma discuțiilor purtate, s-a stabilit ca traseul să fie modificat astfel încât să nu afecteze locuințele de pe strada Gării din Bonțida”, a anunțat primarul Aurel Cărhaț, citat într-un comunicat al Primăriei Bonțida.

Traseul viitorului Drum Expres Cluj - Dej, modificat la Bonțida | Foto: Facebook, Primăria Bonțida

Edilul speră că ceea ce s-a stabilit în cadrul întâlniri de ieri să se concretizeze, iar proiectul Drumului Expres să își urmeze parcursul până la implementare.

Viitorul Drum Expres Cluj - Dej, un proiect mult așteptat

Viitorul Drum Expres Cluj - Dej este un proiect de infrastructură rutieră modernă și sigură, destinat îmbunătățirii mobilității regionale, reducerii timpului de călătorie și creșterii fluenței traficului între Cluj-Napoca și Dej.

Conform CNAIR, proiectul urmărește eliminarea blocajelor la intrările și ieșirile din localități, transferul traficului de tranzit în afara zonelor urbane, îmbunătățirea siguranței rutiere și diminuarea poluării și a zgomotului, în concordanță cu Master Planul General de Transport și conexiunile cu TR 35 și Autostrada A3.

Pentru studiul de fezabilitate la Drumul Expres Cluj - Dej, valoarea proiectului este de 33,04 milioane de lei, din care 11,12 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin FEDR, respectiv 40% din valoarea eligibilă. Cofinanțarea publică, în proporție de 60%, se ridică la 16,68 milioane de lei.

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