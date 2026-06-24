Proiect pentru 230 de locuințe și spații comerciale pe strada Odobești, respins de CTATU

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) din Cluj-Napoca a emis aviz nefavorabil pentru un Plan Urbanistic Zonal propus de firma AGROMIT TRADE SRL.

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) din Cluj-Napoca a emis aviz nefavorabil pentru un Plan Urbanistic Zonal prin care o fostă platformă agroindustrială de pe strada Odobești urma să fie transformată într-un ansamblu cu locuințe, spații comerciale, birouri și servicii. | Foto: captură de ecran / ședința CTATU

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) din Cluj-Napoca a emis aviz nefavorabil pentru un Plan Urbanistic Zonal prin care o fostă platformă agroindustrială de pe strada Odobești urma să fie transformată într-un ansamblu cu locuințe, spații comerciale, birouri și servicii.

Proiectul a fost propus de societatea AGROMIT TRADE SRL și viza terenurile situate pe strada Odobești nr. 53D, 55, 57 și 59.

Un mini-cartier pe un teren de peste două hectare

Documentația prezentată în fața comisiei prevedea reconversia unei suprafețe de aproximativ 20.570 de metri pătrați, ocupată în prezent de construcții și activități agroindustriale.

Potrivit planșelor urbanistice, investitorul intenționa să construiască aproximativ 230 de locuințe, alături de spații comerciale, servicii și birouri, într-un ansamblu format din mai multe clădiri cu regimuri de înălțime de până la două subsoluri, parter și patru etaje.

Aria construită la sol putea ajunge la aproape 5.500 de metri pătrați, iar suprafața desfășurată totală propusă depășea 22.500 de metri pătrați.

Blocuri de până la patru etaje și peste 270 de locuri de parcare

Proiectul prevedea construirea unor imobile cu regimuri de înălțime variate, de la P+E până la 2S+P+4E, precum și amenajarea a aproximativ 272 de locuri de parcare, dintre care 230 destinate locuințelor și 42 pentru funcțiunile comerciale și de servicii.

„Nu putem introduce blocuri de patru etaje într-o zonă de case” a spus arhitectul șef.

Pentru realizarea investiției, majoritatea construcțiilor existente pe amplasament urmau să fie demolate, cu excepția clădirii Upplace.

Planul urbanistic propune 113 parcele destinate locuințelor, fiecare putând găzdui maximum două unități locative, ceea ce ar însemna în total 226 de locuințe.

Investitorul propunea și lărgirea străzii Odobești

Planul urbanistic includea și cedarea unei suprafețe de teren pentru lărgirea străzii Odobești la profilul de 16 metri prevăzut în Planul Urbanistic General al municipiului, precum și teren necesar pentru prelungirea străzii Mediaș.

Autorii documentației susțineau că proiectul urmărește integrarea într-o zonă aflată în continuă dezvoltare rezidențială, unde în ultimii ani au fost construite numeroase imobile de locuințe colective.

Cu toate acestea, membrii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism au decis să emită aviz nefavorabil pentru documentația prezentată, blocând astfel, cel puțin deocamdată, realizarea ansamblului propus pe strada Odobești.

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