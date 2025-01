Premieră la Cluj-Napoca. Din 2025 certificatele de căsătorie vor fi emise și în format digital. Boc: „Se digitalizează și acest sistem”

Începând din anul 2025 certificatele de căsătorie vor fi eliberate și în format digital, a transmis primarul Clujului, Emil Boc.

Primarul Emil Boc a anunțat o premieră pentru administrația locală. Din ianuarie, Primăria Cluj-Napoca eliberează certificate de căsătorie și în format digital | Foto: Emil Boc - Facebook



Primarul Emil Boc a anunțat o premieră pentru administrația locală. Din ianuarie, Primăria Cluj-Napoca eliberează certificate de căsătorie și în format digital.

„Din 4 ianuarie, am reluat căsătoriile în Parcul Central, am oficiat deja primele căsătorii din acest an și premiera absolută pe care o avem este că emitem acum certificatul de căsătorie și în format digital. Oamenii semnează pe un pad, în format digital și rămâne computerizat în baza de date. Nu se mai pierde niciodată un asemenea certificat, poate fi preluat oricând de către Primărie, când trebuie adăugat la un document pe care îl depui la primărie. Se digitalizează și acest sistem”, a declarat primarul Emil Boc, la un post de radio local.

Se păstrează și certificatul în format fizic

Potrivit edilului, cuplurile căsătorite vor primi și o versiune imprimată a certificatului, semnată olograf, dar semnătura digitală asigură păstrarea documentului într-un sistem informatic integrat, lucru menit să simplifice accesul cetățenilor la acte oficiale și să reducă birocrația.

„Vor primi în continuare și un certificat în mână, cu semnătura olografă a primarului, dar semnezi și digital pentru ca acesta să existe într-o bază de date în registrele tradiționale pe care le avem. Acest certificat imprimat se completează în fața soților, în momentul căsătoriei”, a adăugat Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: