Ce asociații și ONG-uri primesc finanțare nerambursabilă de la Primărie, anul acesta? Peste 16 milioane de lei, alocați din bugetul local.

Peste 170 de inițiative aparținând unor ONG-uri sau asociații clujene vor fi finanțate anul acesta din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. Primăria alocă peste 16 milioane de lei, sprijin pentru organizațiile non-profit.

Sute de inițiative ale unor ONG-uri și asociații din Cluj-Napoca vor primi finanțare nerambursabilă din partea administrației locale. Primăria Cluj-Napoca a publicat lista cu propunerile Comisiei de analiză și selecție a proiectelor.

În total, 164 de activități nonprofit de interes general și 12 proiecte cu caracter social sunt propuse spre finanțare, iar 84 de cereri au fost declarate neeligibile din diverse motive sau nu au obținut un scor suficient de mare. Primăria alocă 15,5 milioane de lei pentru prima categorie de inițiative și 700.000 de lei pentru a doua.

TIFF, Jazz in the Park și Zilele Culturale Maghiare, finanțate

Printre evenimentele culturale cu cele mai mari sume alocate se numără:

- Asociația Festivalul de Film Transilvania - Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) – ediția 23: 1.800.000 lei;

- Asociația Centrul Cultural - Clujean Concentric 2024: 1.400.000 lei;

- Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj - Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a 15-a: 710.000 lei;

- Asociația Culturală Opera 2 You - Festivalul Internațional Opera Aperta 2024: 700.000 lei;

- Federația Centrul de Interes - Centrul De Interes Vector al Artei Contemporane Clujene 2024: 630.000 lei;

- Asociația Fapte - Jazz in the Park 2024: 360.000 lei;

- Fundația Dumitru Fărcaș - Festivalul Dumitru Fărcaș: 360.000 lei;

- Asociația Playfield - The Power of Sport – Sports Festival: 360.000 lei;

- Asociația „Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group” - Com'ON Cluj-Napoca 2024: 300.000 lei;

- Asociația Culturală Eikon - Festivalul Internațional de Carte Transilvania, Ediția a 10-a, ANIVERSARĂ: 275.000 lei.

Proiectele sociale, susținute de Primărie

Proiectele cu caracter social cu cele mai mari alocări sunt:

- Asociația Sfântul Nectarie Cluj - Numai împreună putem alina suferința: 300.000 lei;

- Fundația Familia Sfântă - Cheltuieli de funcționare a Fundației Familia Sfântă – Policlinica fără plată: 150.000 lei;

- Fundația Prison Fellowship - Romania Bucătăria Speranței: 80.000 lei;

- Asociația Autism Transilvania - Vreau să fiu independent! – Împreună prindem aripi: 55.000 lei;

- Asociația Argumentum Nostrum Afterschool pentru copii din familii mari – proiect social – 30.000 lei.

Creștere de 25% față de anul trecut

Proiectele culturale, sociale și sportive din Cluj vor beneficia în acest an de peste 7 milioane de euro finanțări nerambursabile, cu 25% mai mult decât anul trecut. Bugetul alocat este de 16.200.000 lei pentru proiecte culturale (dintre care 700.000 de lei pentru proiecte cu caracter social) și 21.875.000 lei pentru proiectele structurilor sportive.

Finanțarea asigurată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este de maximum 90% din bugetul total al proiectului.

Anul trecut, Primăria Cluj-Napoca a alocat 6,2 milioane de euro fonduri nerambursabile pentru cultură, sport și proiectele sociale.

