Peste 1800 de trotinete electrice ridicate, anul trecut la Cluj-Napoca, de pe domeniul public

Trotinetele electrice au devenit un mijloc de transport foarte folosit de clujeni, în ultimii ani. Deși există un regulament clar stabilit, acestea sunt, însă, adeseori parcate necorespunzător, în mijlocul trotuarului sau chiar aruncate în Someș.

Autoritățile locale au ridicat aproape 2000 de trotinete parcate necorespunzător Foto: monitorulcj.ro.

Conform viceprimarului municipiului Cluj-Napoca Dan Tarcea, anul trecut au fost ridicate 1870 de astfel de vehicule pe două roți parcate necorespunzător.



„Anul trecut s-au ridicat de pe domeniul public 1870 de trotinete (n.red -parcate necorespunzător). Vom continua și în 2024 să urmărim activitatea aceasta, vom continua cu partea de prevenție și informare a cetățenilor pentru a ști cum trebuie să folosească acest mijloc de transport și care sunt regulile pe care trebuie să le respecte. Și evident, vom continua să ridicăm aceste trotinete dacă ele sunt lăsate pe domeniul public înafara zonelor stabilite prin regulamentele existente. La nivel local, avem un regulament de folosire a trotinetelor în care se spune unde pot fi lăsate ele. Legislația s-a modificat și putem aplica și sancțiuni prin Poliția Locală. Am fost primul oraș, prima comunitate din țară care a avut un astfel de regulament în care se spune foarte clar unde și cum pot fi utilizate trotinetele”, a declarat Dan Tarcea pentru monitorulcj.ro.

În opinia sa, la Cluj-Napoca vorbim de un „număr considerabil” de trotinete ridicate. „1870...cred că este un număr considerabil de trotinete lăsate în locuri nepermise. Avem 300.000 de mașini și am ridicat undeva la aproximativ 6500, iar numărul de trotinete este mult, mult mai mic decât al mașinilor. Am ridicat trotinete atunci când a fost nevoie, când am constatat că sunt lăsate în mod neregulamentar, le-am ridicat. Ele nu trebuie să fie lăsate în proximitatea trecerilor de pietoni, în proximitatea stațiilor de transport public, acolo unde trotuarele sunt mai înguste de un metru și jumătate, trebuie să fie lăsate spre margine, nu spre clădire, pentru a nu încurca persoanele nevăzătoare. Sunt niște reguli clar stabilite și acolo unde am constatat că acestea au fost lăsate necorespunzător, le-am ridicat.



Poliția Locală constată, ele sunt ridicate de către RADP, în baza unui regulament, și sunt duse la depozitul RADP, sunt notificați proprietarii și au o perioadă de timp să vină să și le ridice, dacă nu le ridică, ele sunt scoase spre vânzare sau date la fier vechi”, a mai spus Dan Tarcea.

