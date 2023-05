Începe demolarea caselor fără autorizație de pe Valea Fânațelor. Viceprimarul Tarcea: „Nu vrem să lăsăm oamenii pe stradă, dar trebuie să respectăm legea”

O primă decizie judecătorească privind demolarea unei case de pe Valea Fânațelor a fost pusă în aplicare de Primăria Cluj-Napoca.

Start demolări pe Valea Fânațelor! FOTO: Pixabay

Primăria Cluj-Napoca a intervenit zilele trecute pentru demolarea unei case contruite fără autorizație pe Valea Fânațelor, în urma unei sentințe judecătorești, potrivit TVR. Este prima decizie pronunțată de o instanță pentru demolarea construcției, în condițiile în care, pe Valea Fânațelor și Valea Chintăului, sunt ridicate aproximativ 250 de case fără autorizație.

Viceprimarul Dan Tarcea a vorbit joi, la un post local de radio, despre demersurile Primăriei privind demolarea construcțiilor ilegale, arătând că acest lucru se poate face doar ca urmare a unei sentințe judecătorești definitive și executorii.

„Am văzut în ultima vreme că s-au agitat mai mult spiritele în această zonă. Aș vrea să spun că noi nu demolăm nicio casă fără autorizație de construire dacă nu există o sentință judecătorească, pentru că nu se poate. Nu poate primăria să demoleze o casă fără să existe în spate o sentință. În momentul în care există în spate o sentință judecătorească, ea devine executorie, adică Primăria Municipiului Cluj-Napoca are obligația să facă desființarea respective construcții, fie că discutăm de casă, fie că discutăm de panou publicitar sau alte obiective. În condițiile în care noi nu punem în executare o sentință judecătorească definitivă și executorie, noi trebuie să plătim daune. Noi suntem răspunzători și trebuie să plătim bani din buzunar, se poate să atragă inclusiv răspunderea primarului, viceprimarilor și așa mai departe, a tuturor celor implicați, pentru că nu au pus în executare o sentință judecătorească. Evident, trebuie să rămână definitivă și irevocabilă. Acest proces a început de mult, nu este un proces care să spunem că e de acum, aceste procese durează, se pot întinde pe perioade de câțiva ani, dar lucrurile merg în această direcție”, a declarat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca.

O casă de pe Valea Fânațelor, demolată

El a descris cazul unei case demolate de Primărie pe Valea Fânațelor. Viceprimarul arată că situația putea fi evitată, dacă lucrările ar fi fost oprite când poliția a sesizat că este construită fără autorizație.

„Am fost în Valea Chintăului într-o zonă unde avem lucrări și a venit cineva și ne-a înterbat de ce îi demolăm casa. În primul rând, nu o demolăm noi, e sentință judecătorească. I-am spus domnului că poliția locală, în momentul când era casa la etajul 1, i-a dat ordin să oprească lucrările, că urmează un proces. Omul a continuat cu casa. Obiectivul Primăriei nu este să scoată oamenii din casă, că nu asta ne-am propus noi, dar avem obligația să respectăm un set de reguli, bune sau mai puțin bune, este setul de reguli după care funcționează societatea. Avem obligația să respectăm aceste reguli. Am identificat și garaje care au fost transformate în apartamente și suntem în procese de desființare”, a mai arătat Tarcea.

„Nu mai merge ca acum 20 de ani”

Dan Tarcea a afirmat că locuința declarată o dată ilegală nu mai poate fi intabulată și simpla achitare a amenzii date de Poliția Locală nu înseamnă intrarea în legalitate a construcției.

„Unele construcții s-au prescris, adică nu mai putem să intervenim acolo, pentru că nu le-am identificat într-un termen rezonabil dat de legislație și nu mai avem ce să facem acolo. Sunt anumite situații în care noi nu mai putem să demolăm casa, dar nici nu poate să și-o întabuleze omul, pentru că legea națională nu permite acest lucru. Oamenii au rămas cu impresia de acum 20 de ani că vine primăria, îți dă o amendă și în baza amenzii tu poți să intri în legalitate, dar nu este așa. Intrarea în legalitate se face numai prin demolare și respectarea autorizației. Legiuitorul nu a mai permis acest lucru. În condițiile în care această legislație se schimbă, vom fi primii care o vom aplica și îi vor ajuta pe oamenii care respăectă legea să intre în legalitate. (…)

Fac un apel pentru toți cei ce vor să își construiască o casă: înainte de a-și construi casa, să fie atenți, să își obțină autorizația de construire pentru casă, să nu ajungă în situația în care toată agoniseala lor de o viață să poată să fie demolată. Primăria poate să intervină și să-i impună stoparea lucrărilor, dar în condițiile în care nu se respectă, nu pot să pun pază acolo, un polițist local, să vedem dacă se mai lucrează”, a mai transmis viceprimarul.

„Este închis subiectul Hotelului Crisitan”

Din păcate, pentru unele construcții, măsura demolării nu mai poate fi aplicată, întrucât faptele s-au prescris. Acesta este și cazul Hotelului Cristian.

„Mi-e greu să vă dau o cifră acum, nu am situația la zi, dar sunt, într-adevăr câteva sentințe pe rol și sunt cetățeni care nu au așteptat să ajungă în instanță și s-au conformat în urma procesului verbal încheiat de poliția locală. Alții, în momentul când au văzut că au pierdut în instanță, și-au demolat de bună voie. Am demolat un bloc cu trei etaje în Mărăști, construit fără respectarea autorizației. Omul și-a demolat blocul benevol. Inclusiv în Piața Mărăști am demolat un etaj, construit fără autorizație. (…)

Sunt unele situații, cum este Hotelul Cristian, în care noi nu mai avem nicio pârghie. El a fost în 2011, toate lucrurile sunt prescrise pentru că administrația de la ora respectivă nu a intervenit și astăzi nu mai am ce să-i mai fac. Hotelul ala nu mai are cum să intre în legalitate, nu are cum să intre în legalitate, nu există această opțiune, este închis subiectul Hotelului Crisitan. Rămâne hidoșenia acolo. Noi o să putem să mergem administrativ înainte, dar nu putem face abuz de putere. Avem pârghia de supraimpozitare, lucru care s-a și întâmplat, confrom hotărârii de consiliu local. Chiar dacă nu este legală construcția, proprietarul trebuie să plătească impozit, conform legii”, a mai spus Tarcea.

