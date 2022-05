A fost anunțat modul în care se vor distribui voucherele sociale. Peste 3 milioane de români le vor primi

Poșta Română se va ocupa de distribuirea voucherelor sociale pe suport electronic.

Poşta Română a semnat, miercuri, la sediul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), convenţia pentru distribuirea voucherelor sociale pe suport electronic pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Potrivit unui comunicat al companiei, documentul semnat de ministrul de resort, Marcel Ioan Boloş, şi directorul general al operatorului naţional de servicii poştale, Valentin Ştefan, reglementează modul în care cardurile vor fi distribuite beneficiarilor.



Distribuirea către destinatari a cardurilor va fi făcută la domiciliile acestora, într-un termen de maximum cinci zile lucrătoare de la primirea acestora din partea emitenţilor autorizaţi, întreaga perioadă de valabilitate a convenţiei fiind de 18 luni de la semnarea documentului.



"Prin semnarea acestei convenţii, Poşta Română subliniază, încă o dată, rolul strategic pe care îl are între instituţiile statului român, realizând legăturile dintre acestea şi cetăţeni. Mă bucură faptul că rămânem la acelaşi nivel de încredere pentru Executivul României, prin desfăşurarea acestui program extraordinar de important pentru segmentul populaţiei care are atâta nevoie de sprijin în această perioadă grea, marcată de criza economică", a declarat Valentin Ştefan, directorul general al Poştei Române.



Aproximativ trei milioane de persoane din categorii vulnerabile urmează să primească cardurile emise pentru programul temporar "Sprijin pentru România", care are alocat un buget de 3,1 miliarde lei, prin bugetul MIPE şi din fonduri europene nerambursabile.



Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Ioan Boloş, a semnat contractele pentru emiterea cardurilor necesare pentru plata ajutoarelor sociale în valoare de 250 lei, acordate persoanelor defavorizate. Câştigătorii achiziţiei directe realizate de MIPE sunt Edenred, Sodexo şi UpRomania.



Banii, oferiţi în patru tranşe până la sfârşitul acestui an, vor putea fi folosiţi pentru cumpărarea de produse alimentare de bază şi/sau pentru asigurarea de mese calde.

