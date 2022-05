Gebrüder Weiss România, un mix între know-how-ul austriac și expertiza locală (P)

1994 este anul în care cea mai veche companie de transport și logistică din lume, Gebrüder Weiss, a decis să se extindă și în România, prin filiala locală Gebrüder Weiss România.

Încă de la început, compania a mizat pe investiţii importante în sedii, depozite, echipamente şi personal calificat.

Compania austriacă are în spate o experienţă de peste 500 de ani în transportul rutier, maritim și aerian pentru toate tipurile de marfă, precum şi în elaborarea de soluţii logistice personalizate pentru diverse industrii. Cu peste 7.000 de angajați și 150 de puncte de lucru proprii în 30 de ţări, GW s-a impus la nivel global ca furnizor de servicii logistice complete, implementând know-how-ul specific şi pe piaţa locală, prin Gebrüder Weiss România.

Aleasă ca punct strategic pentru pătrunderea şi dezvoltarea în zona central-estică a Europei, Gebrüder Weiss România a beneficiat de la început de investiţii importante în sedii, depozite, echipamente şi personal calificat.

Iniţial, compania a oferit servicii de transport internaţional în regim de grupaj pentru clienţi din cadrul grupului, dar în timp s-a impus ca partener local de încredere, investind constant în soluţii logistice şi de transport de top şi formându-şi un portofoliu propriu.

În 2005, a fost deschis terminalul din Arad, în 2008, cel din Bacău. În 2011, au fost inaugurate terminalele de cross-docking din Sibiu şi Cluj, iar în prezent s-a ajuns la 9 terminale logistice și de cross-docking situate în București, Arad, Sibiu, Cluj, Bacău, Brașov, Constanța, Oradea și Craiova.

1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, a adus, pe de o parte, simplificarea formalităţilor privind expediţiile internaţionale. Pe de altă parte, GW a plasat resurse importante în readaptarea personalului la noile condiţii de piaţă. Reorganizarea departamentală şi procedurală a fost susţinută de traininguri şi workshop-uri de specialitate. În mod firesc, a urmat extinderea portofoliului de servicii: în prezent, include transport rutier, feroviar, aerian şi maritim, soluţii logistice şi de depozitare.

Primăvara anului 2009 a marcat relocarea diviziilor din Bucureşti, exceptând divizia Air&Sea, pe autostrada A1, lângă Bolintin Deal, obţinând avantajul unei zone logistice mai extinse şi a unor tehnologii superioare.

În 2018, s-au investit 3,5 milioane de euro în extinderea filialei din Sibiu, ajunsă la o suprafaţă de depozitare de 2.500 mp şi 2.000 mp pentru operaţiuni de cross-docking și s-a lansat serviciul Home Delivery, prin care compania livrează bunuri de tip cargo la domiciliu. În 2019 s-a deschis un hub logistic de 3.000 mp dedicat operațiunilor Home Delivery, ce deservește întreaga țară.

Strategia de digitalizare s-a materializat în 2020, iar compania pune la dispoziția clienților săi platforma ETA (en. Estimated Time of Arrival), prin care aceștia pot vedea estimarea de livrare cu o fereastră de până la 2 ore, platformă disponibilă și în România, integrată în website-ul companiei. O data cu lansarea myGW în România, în 2021, și integrarea ETA (en. Estimated Time of Arrival) în portal, clienții companiei au acces la toate informațiile relevante dintr-un singur cont, oricând și de oriunde (status, documente relevante, stocuri, comenzi).

2022 găseşte Gebrüder Weiss România într-o poziţie solidă pe piaţa locală a transporturilor şi logisticii, pregătită să facă faţă provocărilor prin capacitatea sa de a deservi prompt nevoile partenerilor săi, prin infrastructură optimizată, soluţii flexibile, timpi de tranzit competitivi şi personal bine instruit.

Cu aproximativ 700 angajați, 70.000 m² capacitate de depozitare și un portofoliu impresionant de referințe primite în urma implementării eficiente a unor soluții logistice inteligente pentru clienții săi, Gebruder Weiss S.R.L. reprezintă cu succes în România compania sa mamă, Gebrüder Weiss GmbH, cel mai mare furnizor privat de servicii logistice și de transport din Austria.

