Cel puțin 3 argumente în favoarea alegerii unor garduri din aluminiu! (P)

În ultimii ani, românii care vor să-și împrejmuiască proprietatea privată, fie că vorbim despre o locuință, un sediu de birou sau un teren, au din ce în ce mai multe opțiuni la dispoziție: garduri din aluminiu, lemn, metal, beton etc.

Fiecare dintre aceste variante vine cu propriile avantaje, iar alegerea ține cont și de preferințele și bugetul clienților, precum și de compatibilitatea dintre respectivele materiale și cele din care este construită casa care urmează să fie deservită. În cele ce urmează, vom vorbi despre primul dintre elementele enumerate mai sus.

Gardurile din aluminiu reprezintă unul dintre modelele preferate în țara noastră, în special în ultimii ani, întrucât oferă o serie de beneficii greu de ignorat. Astfel, în primul rând, ele dispun de o rezistență excelentă în timp, suportând foarte bine condițiile dificile de mediu, fie că ne referim la cele meteo (temperaturi caniculare, ierni geroase, ploi, inclusiv cu gheață), la praf sau dăunători, variabile care pot fi complet nefaste pentru garduri din lemn sau beton, spre exemplu.

În al doilea rând, alegerea unor garduri aluminiu este benefică pe termen lung și pentru că acest metal nu ruginește și necesită o îngrijire minimală, fără soluții speciale, atât la propriu, cât și la figurat. De asemenea, aspectul lor este unul foarte plăcut, elegant, modern și impunător, contribuind la o imagine de ansamblu pozitivă asupra întregului domeniu (format din clădire, curte și construcția care le înconjoară). Factorul estetic este de multe ori trecut pe plan secund sau chiar neglijat, însă importanța lui se dovedește crucială pe termen mediu și lung, întrucât, până la urmă, gardul este primul lucru pe care îl vede oricine se pregătește să îți treacă pragul (rude, prieteni, potențiali parteneri de afaceri etc.).

În România, țară membră UE, însă care nu are nici pe departe puterea de cumpărare a altor state din alianță, prețul reprezintă în continuare unul dintre principalele criterii luate în considerare în momentul unei achiziții de ordinul sutelor sau miilor de lei, așa cum sunt gardurile din aluminiu. Chiar dacă lemnul este mai ieftin, în primă fază, vor apărea inevitabil investiții în reparații, după doar câțiva ani. În schimb, în cazul aluminiului, așa cum am văzut deja, nu este nevoie de intervenții ulterioare, ceea ce înseamnă o amortizare rapidă și sigură a cheltuielilor inițiale.

