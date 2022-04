Au plătit 100.000 euro pe o casă lângă Cluj, iar acum experții le zic să o părăsească rapid: „Casa stă în aer!”

Doi tineri au cumpărat o locuință într-un ansamblu rezidențial nou, la câțiva kilometri de Cluj-Napoca. Ceea ce nu știau însă este că dealul pe care s-a construit casa este instabil, iar acum, după trei ani, locuința este în pericol de prăbușire.

Au plătit 100.000 euro pe o locuință, iar acum experții le zic să o părăsească rapid: „Casa stă în aer!”/ foto: captură video - observatornews.ro

Tinerii Anda și Mihai au cumpărat locuința în anul 2019, cu suma de 100.000 de euro, iar acum se află în instanță, scrie observatornews.ro.

Mihai spune că sub casă fundația a dispărut și că locuința stă în aer:

„Ia uitaţi ce înălţime am eu şi cum e plecat pământul şi sub casa fundaţia a dispărut. Casa asta sta în aer efectiv. Plus fisuri, uitaţi în partea asta se vede. Se vede betonul, partea de fundaţie din casă. Fisuri în fundaţie neconforme, ia uitaţi. Casa stă în aer pe cel puţin jumătate din suprafaţa ei. Aici suntem pe beton, că o plecat fundaţia cu totul, în zona aia mai mult ca sigur e deja în dreptul copacului”, a declarat Mihai pentru observatornews.ro.

Astfel, cei doi au apelat la un expert independent, pe propria cheltuială, care le-a spus că trebuie să părăsească locuința rapid, fiindcă este în pericol de prăbușire.

Acum nu doar că au de plătit în continuare o rată de 1500 de lei la bancă, ci cei doi trebuie să plătească și 550 de euro pe închirierea unui apartament în Cluj-Napoca.

