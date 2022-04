Ce măsuri a propus Guvernul în proiectul „Sprijin pentru România”? Salariul minim crește cu 200 de lei. Modificări la alocația copiilor

Coaliţia de guvernare a convenit, luni, măsurile din pachetul „Sprijin pentru România”.

Nicolae Ciucă a anunțat măsurile din pachetul „Sprijin pentru România”. Foto: Facebook/ Guvernul României.

De sprijin vor beneficia IMM-urile, firmele de transport rutier de mărfuri, angajaţii în şomaj tehnic, fermierii ori românii cu venit mediu sub 600 de lei, precum și alte categorii.

Măsurile anunțate de Guvern:

- Vouchere pentru alimente de bază de 50 de euro la fiecare două luni pentru familiile cu cel puţin doi copii sau monoparentale cu venit mai mic de 600 lei/lună, pensionari cu venit mai mic de 1.500 lei/lună, persoanele cu venit minim garantat și persoanele cu dizabilităţi

- Vouchere de 30 de euro lunar pentru cumpărarea de alimente, rechizite şi haine pentru elevii cu burse sociale

- 200 de lei în plus pentru salariul minim

- Valoarea tichetelor de masă va creşte de la 20,17 lei la 30 de lei

- Norma de hrană pentru pacienţii din spitale şi vârstnicii instituţionalizaţi va creşte de la 11 la 22 lei

- Creşterea alocaţiei copiilor de la 12 la 16 lei/zi, respectiv de la 16,6 la 22 de lei/zi, în funcţie de vârstă

- Ajutor pentru utilități la IMM-uri: 400.000 de euro/ firmă pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15% la utilităţi

- 200 de milioane de euro pentru investiţiile cu impact major în economie

- Ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor de peste un milion de euro

- 300 de milioane lei pentru firmele de transport rutier de mărfuri, de persoane şi pentru companiile de distribuţie, decontare de 0,5 lei/litru la preţul final la pompă pentru firmele de transport rutier de mărfuri, de persoane şi pentru companiile de distribuţie

- Ajustarea contractelor de investiţii publice în derulare, finanţate din fonduri naţionale şi europene, în funcţie de creşterea preţurilor la materiale, manoperă, transport, utilaje

- 5,2 miliarde de lei în 2022 sprijin pentru continuarea şi finalizarea contractelor în derulare

- 75% din salariu pentru angajaţii în şomaj tehnic până la sfârşitul anului

- Continuarea Kurzarbeit - reducerea programului de lucru

- Măsuri sociale pentru românii cu venit mediu sub 600 de lei, cei cu credite la bănci, pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de lei, persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu venit minim garantat, elevii cu burse sociale, românii cu salariul minim, angajaţii care primesc tichete de masă şi pacienţii din spitale

- Creşterea alocaţiei lunare de plasament de la 630 de lei la 900 de lei, iar în cazul copiilor cu dizabilităţi de la 945 de lei la 1.350 de lei

- Extinderea programului de fertilizare in vitro - numărul persoanelor care pot aplica creşte de la 300 la 5.000 în 2022

- 500 de milioane de lei garanţii pentru credite pentru tineri și studenți

Ajutor pentru domeniul agriculturii

La capitolul agricultură, coaliţia propune un sprijin de care vor beneficia fermierii, IMM-urile şi cetăţenii: 200 de milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România, primă de 10% din valoarea produselor procesate pentru fermieri, 300 de milioane de euro grant capital de lucru pentru fermierii români, salariul minim în agricultură şi industria alimentară - 3.000 de lei brut, similar celui din sectorul construcţii, 100 de milioane de euro pentru Casa de Comerţ Unirea, integrator de programe naţionale în agricultură.

Măsurile vizează fonduri naţionale şi europene de 17,3 miliarde de lei (9 miliarde de lei fonduri europene şi 8,3 miliarde de lei de la bugetul de stat).

