Marius Balo, clujeanul întemnițat în China, a fost eliberat, dar încă nu poate părăsi țara. Cum l-au schimbat anii în închisoare?

Marius Balo se află momentan cazat într-un hotel din China și nu poate părăsi țara din cauza restricțiilor anti-Covid.

Marius Balo a fost eliberat din închisoarea din China.

Clujeanul a petrecut opt ani în închisoarea din China, pedeapsa sa ajungând la final la sfârșitul lunii martie.

Balo și-a cumpărat bilet de avion pentru a se întoarce în România imediat după ce a fost eliberat, însă deoarece pandemia a impus un lockdown în Shanghai, nu a mai reușit să călătorească. Profesorul clujean și-ar fi amânat biletul de avion pentru data de 17 aprilie, conform observatornews.ro.

Condamnat la închisoare pentru 80 de dolari

Printr-o hotărâre pronunțată în data de 24 martie 2016, rămasă definitivă, Marius Balo fusese condamnat de o instanță de judecată din Republica Populară Chineză la pedeapsa închisorii de 8 ani cu executare pentru săvarșirea infracțiunii de complicitate la fraudă contractuală pentru suma infimă de 80 de dolari. Prin aceeași sentință penală, inculpatul a fost obligat și la plata unei amenzi în cuantum de 100.000 yuani.

Conform avocaților lui Marius Balo, amenda a fost achitată de către unchiul condamnatului.

Echipa de avocați a clujeanului condamnat a încercat în decursul acestor ani ca acesta să fie transferat într-o închisoare din România, însă lipsa de reacție a autorităților de la noi din țară a făcut ca acesta să își ispășească întreaga pedeapsă în Penitenciarul Quinpu din China.

În 2019, s-a dispus de către Curtea de Apel Cluj ca Marius Balo să fie transferat într-un penitenciar din România. Printr-o adresă la Ministerul Justiției în data de 9 ianuarie 2020, avocaților li s-a comunicat că partea chineză și-a dat acordul pentru transfer, fiind îndeplinite toate condițiile necesare.

Chiar și așa, procedurile necesare nu au mai fost duse la capăt, iar Marius Balo, cu pedeapsa deja ispășită în mare parte, a rămas în China.

„Din luna octombrie 2019 de când Curtea de Apel Cluj - Secția penală și de minori, a recunoscut hotărârea de condamnare pronunțată de instanța chineză și a dispus transferul lui Marius Balo întrun penitenciar din România, autoritățile române nu au făcut nimic în vederea transferării acestuia”, explicau Eugen Iordăchescu și Ioana Bonda, avocații lui Marius Balo, în luna septembrie a anului trecut.

Cerere către Klaus Iohannis pentru Marius Balo

Echipa de avocați care reprezintă cazul lui Marius Balo a trimis în 11 ianuarie 2021, o cerere către președintele României, Klaus Iohannis, pentru implicarea activă în procedurile de preluare din Republica Populară Chineză a profesorului clujean. Această cerere venea ca urmare a conferinței de presă din data de 29 noiembrie 2020, în care Klaus Iohannis a afirmat că el „crede că se poate face ceva”, „se va documenta” și o „să își spună părerea” în legătură cu cazul clujeanului.

În 15 ianuarie 2020, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională Biroul Național Interpol, ca urmare a solicitării societății de avocatură „Iordăchescu și Asociații” din data de 13.01.2020, a comunicat faptul că demersurile pentru preluarea cetățeanului român Marius Balo au fost inițiate, data transferării efective în țară urmând să fie stabilită în colaborare cu partea chineză.

„Din luna ianuarie 2020 și până în luna septembrie 2021 autoritățile române nu au întreprins niciun demers în vederea aducerii în România a cetățeanului român Marius Balo”, spunea avocatul Eugen Iordăchescu, anul trecut.

Încercările constante ale avocaților s-au dovedit a fi în van

În aceste condiții, societatea de avocatură „Iordăchescu și Asociații” a transmis că a revenit cu adrese pe parcursul anilor 2020/2021 la Centrul de Cooperare Polițienească Internațională în vederea urgentării demersurilor de preluare a cetățeanului român Marius Balo din Republica Populară Chineză: „La aceste solicitări s-a dat de fiecare dată același răspuns din partea Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, în sensul că, nu a intervenit nicio modificare privind măsurile restrictive impuse de autoritățile chineze. Prin urmare transferul persoanei în cauză nu a putut fi realizat până în prezent”.

„Este de neconceput ca din data de 01.10.2019 de când Curtea de Apel Cluj a recunoscut hotărârea de condamnare și a dispus transferarea cetățeanului român Marius Balo în România în vederea executării restului de pedeapsă, statul să nu se implice în mod activ în această chestiune, adoptând o poziție pasivă și așteptând ca într-un final Balo Marius să-și execute întreaga pedeapsă în Republica Populară Chineză. Nu e acceptabil ca România să se manifeste astfel”, e de părere avocatul Eugen Iordăchescu.

Cum l-au schimbat anii în închisoare pe Marius Balo?

Luna trecută, un fost coleg de celulă al clujeanului Marius Balo a relatat experiența pe care au avut-o cei doi în închisoare.

Într-un interviu pentru universul.net, bieolurusul Dima Siakatsky, eliberat vara trecută din închisoarea în care s-a aflat și Marius Balo, a povestit că acesta „nu mai este același tânăr”.

„Marius nu mai este același tânăr pe care îl vedeți în fotografiile din presă. Are o barbă groasă, este complet chel și nu are nici măcar un gram de greutate în plus (...) În februarie 2019, am fost transferat în blocul penitenciar destinat străinilor și, de atunci, Marius și cu mine am devenit buni prieteni. Amândoi citeam mult și ne împărtășeam impresiile. Engleza mea era deficitară, iar Marius nu a refuzat niciodată să mă ajute cu studiile”, a spus Siakatsky.

Dima l-a descris pe profesorul clujean Marius Balo ca fiind un „om foarte politicos și simpatic” și generos. El chiar a predat limba engleză deținuților în închisoare: „Marius este foarte religios și cunoaște foarte bine Biblia. Vorbește excelent engleza. Marius chiar a predat engleza în închisoare. Are un scris de mână frumos. Este un om foarte politicos și simpatic. Este foarte cinstit și încrezător. Alți deținuți profitau adesea de el. Îl presau să le dea tăițeii uscați pe care îi cumpăra din magazinul de cumpărături al închisorii. Când cineva îi cerea tăiței, Marius îi dădea de bunăvoie și le spunea „poftim, ia-i, fratele meu”. Însă ei nu i-au întors niciodată favoarea. Astfel de lucruri erau întotdeauna „împrumutate” și niciodată returnate, dar Marius oferea dezinteresat din ceea ce era a lui. În schimb, noi doi împărțeam în mod autentic adesea lucruri unul cu celălalt”.

