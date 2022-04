Cerere mare la cabane și pensiuni, de Paște în Cluj. Cât de mari sunt prețurile în perioada sărbătorilor

Mulți oameni ar fi de acord că sărbătorile speciale și tradițiile religioase cel mai bine celebrate acasă, alături de familie. Însă există mulți clujeni care au decis să fugă de aglomerația orașului, în natură.

Destinații de Paște 2022 în apropiere de Cluj-Napoca. Anul acesta Paștele ortodox cade pe data de 24 aprilie, iar Paștele catolic pe 17 aprilie. Multe persoane preferă să sărbătorească Învierea Domnului împreună cu familia acasă, însă există multe destinații în apropiere de Cluj-Napoca care pot oferi o experiență de neuitat.

Cabanele și pensiunile din zonele turistice ale județului Cluj au fost luate cu asalt de clujeni, iar mare parte dintre acestea mai au puține camere disponibile.

Mărișel și Beliș

Mărișel este situată în partea de vest a județului Cluj, la aproape 50 km distanță de municipiul Cluj-Napoca. Această comună este cea mai vizitată dintre toate cele din județ.

Pe lângă pârtiile de schi care sunt o atracție pentru toți pasionații sportului de iarnă, Mărișel oferă alternative pentru fiecare persoană. De exemplu cei pasionați de drumeții pot încerca traseul până la Țâcla Gavrii care este o zonă stâncoasă care se află la peste 1.000 de metri altitudine. Zona respectivă la o distanță de aproximativ doi kilometri de centrul localității și oferă o priveliște care îți taie răsuflarea spre și „Împărăţia lui Zamolxe”.

Pe lângă Țâcla Gavrii, clujenii pot vizita Muzeul Satului sau Mănăstirea „Crucea Iancului”.

Panoramă de pe Țâcla Gavrii/ Sursă foto: monitorulcj.ro

Muzeul Satului din Mărișel include obiecte care datează de peste 150 de ani, precum un război de țesut din 1906, ticlăzău, solnițe, țingălău, compas din lemn, sobă de metal, zbici, oale de sarmale, ranițe și alte multe lucruri păstrate din cele mai vechi timpuri.

Mănăstirea Crucea Iancului este singura din Arhiepiscopia Clujului cu hramul „Sfinții Martiri Brâncoveni” și este situată la la aproximativ 2 km de „Crucea Iancului”, pe platoul de pe Vârful Dobruș, la altitudinea de 1340 de metri.

Mănăstirea Crucea Iancului/ Sursă foto: Lucica Jurj - Facebook

Crucea Iancului de la Mărișel a fost ridicată inițial din lemn în anul 1924 pentru a marca aniversarea unui secol de la nașterea lui Avram Iancu (1824-1872). Ulterior aceasta a fost înlocuită cu o cruce din piatră, iar în toamna anului 1940, după Dictatul de la Viena și cedarea părții de nord-vest a Transilvaniei, crucea a fost demontată și adăpostită de horthyști în satul Mărișel unde se află și astăzi.

Pentru cei care doresc să petreacă mai multe zile în Mărișel trebuie să știe că în această perioadă există pensiuni și cabane cu puține locuri disponibile. Din fericire pentru cei care doresc să se cazeze, există pensiuni care nu au modificat tarifele pentru perioada sărbătorilor pascale. De exemplu, Cabana Moților este situată în Munții Apuseni la 17 km de Lacul Tarnița și la 20 km de rezervația naturală Cheile Dumitresei, pe Strada Principală 375G, Mărișel.

„O bună parte dintre camere sunt deja rezervate și disponibile mai avem trei camere. Inițial pachetul a fost mai scump, dar am hotărât să facem o reducere și practica cuma tarifele sunt foarte apropiate de cele obișnuite”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Sebastian Hosu, reprezentant Cabana Moților.

Un alt loc unde se pot caza clujenii este Casa Eden care este situată în apropierea Observatorului Astronomic din comuna Mărișel pe Strada Morilor nr. 137. Proprietara Casei Eden, Maria Hosu, a declarat reporterilor Monitorul de Cluj că tarifele pentru cei care doresc să fie cazați în această perioadă au rămas neschimbate (300 de lei pe cameră), iar din toate camerele care sunt puse la dispoziție, doar 6 mai sunt disponibile.

Beliș este situată la poalele masivului Vlădeasa din munții Apuseni, la o distanță de aproximativ 80 km vest de Cluj-Napoca și circa 30 km sud de Huedin. Printre obiectivele turistice care pot vizitate se numără Lacul Beliș Fântânele și Biserica de lemn din Beliș.

Lacul Beliș-Fântânele este un lac artificial de acumulare, aflat în Munții Gilăului. Acest lac a fost proiectat și amenajat între anii 1970-1974, în scop hidroenergetic, pe cursul râului Someșul Cald, la confluența dintre munții Gilăului, munții Vlădeasa și Muntele Mare. Cât despre Biserica din lemn din Beliș, acest lăcaș de cult are o istorie destul de atipică. Inițial, lăcașul de cult era localizat în satul Giurcuța de Jos, unde era construită preponderent din piatră. În urma construirii barajului Fântânele-Beliș, biserica a fost nevoită să parcurgă un proces de strămutare, motiv pentru care astăzi se regăsește în localitatea Belișul Nou.

Dacă v-am stârnit interesul legat de acest loc există în zonă anumite cabane care sunt disponibile la prețuri accesibile. De exemplu pensiunea Colț de Rai este situată pe Strada Principală, 31 A. Prețul pentru o cameră pe noapte poate varia de la 330 de lei pentru două persoane, la 400 de lei pentru trei persoane.

„Pachetul este același ca și în alți ani, cu preparate speciale de Paști, drob, ouă, miel, ciorbiță acrișoară cu miel. Pensiunea Colț de Rai este în mare parte ocupată mai avem cinci camere libere”, au declarat pentru monitorulcj.ro reprezentanții Pensiunii Colț de Rai.

Măguri Răcătău și Mărgău

Comuna Măguri Răcătău se situează la o distanță de aproximativ 40 km de Cluj-Napoca și reprezintă una dintre destinațiile apreciate de către turiștii pasionați de călătoriile în zonele montane.

Formată din trei sate, Muntele Rece, Măguri și Măguri-Răcătău, oferă vizitatorilor multe locații în care se pot bucura de priveliștea vie și relaxantă a meleagurilor transilvănene. În aria comunei regăsim și un baraj la care se ajunge la pas prin Defileul Someșului Rece, dar și Cheile Dumitresei.

Cheile Dumitresei sunt situate pe raza comunei Măguri Răcătau, fiind declarate rezervație naturala încă din anul 1994.

Cheile Dumitresei/ Sursă foto: Adrian Zecheru - Facebook

Suprafața protejată este formata dintr-un amonte de chei și un mic lac, din care apa este deviată în subteran, debitul scăzând în chei.

Cheile Dumitresei este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Apuseni, obiectiv pe care nu ar trebui să-l ratați dacă vă aflați în apropiere.

Zona este plină în istorie, dar și în povești mai mult sau mai puțin fictive. Există legende locale care susțin că „Împărăția lui Zamolxe” a început din Mărișel și se întinde spre comuna Măguri Răcătău, peste tot Defileul Răcătăului.

Pentru cei care doresc să petreacă seara de Înviere în Măguri-Răcătău se pot caza la Cabana Mesteacănul. Această cabană este situată pe Strada Principală, nr. 209H. Ea dispune de un număr de 13 locuri de cazare în 6 camere, living cu masa festivă, bucătărie complet utilată, două băi cu dușuri, ciubăr, saună și foișor. Potrivit proprietarului cabanei, aceasta se integrează doar integral pe minim două nopți, iar prețul în perioada aceasta este de 2.500 de lei.

Mărgău este o comună în județul Cluj, Transilvania, România, formată din satele Bociu, Buteni, Ciuleni, Mărgău, Răchițele și Scrind-Frăsinet și de două cătune care aparțin de satul Răchițele Doda Pilii și Ic Ponor.

Dominată de imediata apropiere a Munților Vlădeasa, zona este cunoscută în mod special datorită faimoasei cascade Vălul Miresei, însă dispune de numeroase alte obiective turistice naturale, precum și de trasee și activități adresate turiștilor.

Cascada Vălul Miresei/ Sursă foto: GheorghePauna- Facebook

Pe lângă cunoscuta cascadă Vălul Miresei, clujenii care doresc să se aventureze într-o experiență de neuitat pentru Paște pot vizita Peștera Humpleu.

Peştera Humpleu sau Peștera Mare din Valea Firei, se află în Dealul Humpleu în versantul drept a Văii Firei. Are trei nivele, cel superior fosil, cu mai multe săli bogat concreţionate. Nivelul inferior este activ, are un râu subteran cu un debit mediu de 300 l/s, este de asemenea bogat concreţionat. Între cele două nivele apare sporadic încă unul fosil, de dimensiuni reduse. Până in 2009 au fost descoperite 22 de săli subterane, dintre care 4 sunt și cele mai mari din România.

Pentru cei care sărbătoresc Paștele catolic, Conacul Transilvan mai este disponibil doar pentru această dată. Acesta este situat în inima Munților Apuseni, în sat Mărgău, nr. 306.

„Serviciile noastre sunt de la ciubăr încălzit pe lemne până la tot pachetul de a servi masa într-un restaurant din zonă, un meniu tradițional. Pensiunea se închiriază integral, iar prețul este de 2.700 de lei toată pensiunea pe noapte”, a declarat pentru monitorulcj.ro proprietarul conacului, Petru Ciurtin.

