Un clujean stabilit în Ucraina a povestit clipele de groază de la începutul războiului: „Am primit un telefon la 6 dimineața”

Un bărbat din Cluj, stabilit în ultimii ani în Ucraina, a povestit clipele de groază pe care le-a trăit o dată cu începerea războiului.

Un clujean stabilit în Ucraina a povestit clipele de groază de la începutul războiului

Laurian Rus este un clujean căsătorit cu o româncă din Cernăuți și stabiliți în ultimii ani în Ucraina. Bărbatul a primit un telefon la ora 6 dimineața și părăsit de urgență teatrul de război.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

„Am pus bagajele în mașină, am încercat să convingem rudele pe care le avem acolo... Noi am pus în mașină tot ce am crezut că ne trebuie – acte pe proprietățile de acolo, haine... Lumea e panicată și multă lume se înghesuie la vamă. Pe jos, cu bagaje, cu copii...cu geamantane, cu copii în brațe... Oamenii sunt speriați, speră să nu ajungă războiul până la Cernăuți. Mai mult decât atât, speră să se încheie”, a spus Laurian Rus pentru Monitorul de Suceava.

Bărbatul clujean, dar și alte câteva mii de persoane din Ucraina au trecut granița pe la Sighetu Marmației și Siret. O parte dintre ei au rămas în România, în timp ce alții se îndreaptă deja spre vest.

„Care pot fug, asta e realitatea. Care în Cehia, care în Italia... Pe unde au lucrat, acolo se duc”, a afirmat un alt bărbat care a trecut joi dimineață frontiera.

CITEȘTE ȘI: