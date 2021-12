Atenţie, şoferi! Cod galben de ceaţă în mai multe zone din judeţ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineaţa, atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă densă în zone din judeţele Cluj, Timiş şi Harghita, unde local se poate forma polei sau gheţuş.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în zona depresionară a judeţului Harghita se va semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociată cu burniţă. Fenomenul va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea poleiului sau a gheţuşului. Ceaţa va persista tot până la aceeaşi oră în zona joasă a judeţului Timiş.



De asemenea, până la ora 9:00, în judeţul Cluj, respectiv în localităţile: Huedin, Aghireşu, Poieni, Căpuşu Mare, Mănăstireni, Sâncraiu, Izvoru Crişului, va fi ceaţă şi vizibilitate redusă, izolat sub 50 de metri, dar şi condiţii pentru formarea gheţuşului.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

