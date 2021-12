Incendiu VIOLENT în Mărișel! Un bărbat a MURIT după ce baraca lui a fost cuprinsă de FLĂCĂRI. FOTO/VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit în această seară în Mărișel. Un bărbat a murit, prins în casa cuprinsă de flăcări.

UPDATE ORA 19:57

„Două autospeciale și un echipaj SMURD au fost dislocate pentru stingerea flăcărilor care au cuprins o locuință improvizată din localitatea Mărișel. În momentul sosirii pompierilor structura era cuprinsă în totalitate de flăcări și cu plafonul prăbușit. Pompierii au găsit corpul unui bărbat care prezenta traumatisme incompatibile cu viața. Se acționează în aceste momente pentru lichidarea tuturor focarelor incendiului și pentru înlăturarea efectelor negative”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

Știrea inițială

O persoană a murit miercuri după ce un incendiu izbucnit la o baracă de lemn în Mărișel.

Vlad Pop, membru în cadrul Asociației Magic, martor fiind la locul incendiului a povestit reporterilor monitorulcj.ro ceea ce s-a întâmplat în Mărișel.

„Am rămas împotmoliți cu mașina și am văzut flăcările la o casă. Am mers să strig dacă este cineva acolo, am auzit vocea unui bărbat, am spart geamul cu piciorul și am încercat să îl scot din casă, dar el striga NU POT, NU POT (...) Din cauza fumului vocea lui a fost tot mai slabă și apoi au venit flăcările și nu l-am putut scoate afară, deoarece nu ajungea la mâna mea pe geam”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Vlad Pop.

Potrivit lui Vlad Pop, pompierii se află la fața locului și încearcă să lichideze flăcările, dar din păcate bărbatul aflat în casă a ars de viu.