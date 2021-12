Străinii stabiliți la Cluj, în dialog cu Emil Boc la „Meet the Mayor”. Un oraș „eco” cu transport electric, printre dorințele străinilor

Comunitatea Internațională Cluj s-a întâlnit marți, 7 decembrie, cu primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, în cadrul unei noi ediții „Meet the Mayor”. Evenimentul a avut loc în format hibrid (online-offline).

În urma discuțiilor purtate în cadrul ediției din acest an a evenimentului, s-a conchis că străinii își doresc un Cluj „eco & family friendly”.

„Străinii stabiliți în Cluj i-au spus lui Emil Boc că își doresc un oraș cu transport public complet electrificat, cu mai multe stații de încărcare pentru mașini electrice, cu piste de biciclete care să lege și suburbiile de restul orașului, precum și mai multe centre de cartier dotate cu zone pietonale, facilități de distracție și de cumpărături care să micșoreze presiunea pe centrul orașului.

Discuțiile de la întâlnirea din acest an au fost centrate pe planurile pe care le au autoritățile locale pentru viitorul sustenabil și confortabil al orașului, cu accent pe prioritizarea tehnologiilor verzi”, se arată într-un comunicat al Primăriei Cluj-Napoca.

Sprijin pentru HoReCa, printre obiectivele Primăriei

Printre temele avute în discuție în cadrul „Meet the Mayor” a fost și cea legată de sprijinirea domeniului HoReCa, puternic afectat de restricțiile impuse în contextul pandemiei de Coronavirus. Edilul a dat asigurări că, în completarea sprijinului acordat până acum, în 2022 este dispus să discute cu mediul de afaceri și posibilități de ajutor financiar.

„Ne străduim să ținem orașul viu, așa am sprijinit până acum acest sector. În bugetul pe 2022 suntem deschiși să discutăm și despre ajutor la nivel financiar. În primul rând, noi, aici, la nivel local a trebuit să impunem regulile, așa cum reies din legislația adoptată la nivel național. Înțelegem cât de dificil a fost și este pentru HoReCa. Ce putem noi face și cum putem sprijini HoReCa este nu neapărat prin subvenții în bani, ci ținând orașul deschis”, a spus Emil Boc.

Evenimentul „Meet the Mayor” are loc din 2012, aducându-l pe primarul Clujului, Emil Boc, în fața expaților din oraș. Dialogul este unul deschis, iar edilului îi sunt adresate liber întrebări, ale căror răspunsuri sunt importante pentru comunitatea internațională care trăiește aici, indiferent că este vorba de oameni de afaceri, studenți sau persoane fizice care au ales Clujul ca loc de reședință. Evenimentul are loc, în mod normal, de două ori pe an, dar, la fel ca anul trecut, din cauza pandemiei de Covid, și în 2021 aceasta a fost singura ediție, desfășurată online și parțial offline, prin prezența unui grup de 15 persoane în Sala de Sticlă a Primăriei.

