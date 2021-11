Clujeanul care a dus instalația „Mi-e dor de tine” la Chicago, fascinat de Primăria de acolo: „Se asigură că ai primit răspunsul”

Andi Daiszler, clujeanul care a dus instalația „Mi-e dor de tine” la Chicago, este fascinat de modul în care este administrată Primăria de acolo și cum l-au ajutat să ducă la bun sfârșit acest proiect.

Instalația de lumini „Mi-e dor de tine”, amplasată la Chicago

Clujeanul a mărturisit pe rețelele de socializare că a fost plăcut surprins de Primăria din Chicago.

Ce l-a impresionat cel mai mult a fost conceptul „point of contact”, adică prima persoană cu care interacționezi din cadrul Primăriei pentru un proiect te va ajuta pe întreaga desfășurare a procesului de avizare sau aprobare a acestuia:

„Sunt multe de povestit despre aducerea instalației „Mi-e Dor De Tine” în Chicago, dar aș vrea să vă spun câteva lucruri despre interacțiunea cu reprezentanții Primăriei Chicago (sau the City of Chicago, așa cum s-au semnat oamenii ăștia în toate emailurile). Cel mai minunat mi se pare conceptul de point of contact (sau person of contact). Conceptul presupune că prima persoană din aparatul Primăriei cu care ai avut contact în problema pentru care te-ai adresat primăriei te va însoți pe întreaga desfășurare a procesului de avizare/aprobare a proiectului, până se asigură că ai primit răspunsurile necesare și task-ul e rezolvat”, a spus Andi Daiszler.

Cum funcționează Primăria Chicago?

Andi Daiszler a explicat în detaliu cum funcționează acest concept al Primăriei Chicago:

„Cu alte cuvinte, chiar dacă ai ajuns la adjunctul responsabil de podurile din oraș (cazul nostru), el te va îndruma către persoanele responsabile să rezolve problema ta și va fi mereu în legătură cu colegii responsabili pe care-i va pune la curent cu problema, ca să nu mai ai tu bătăi de cap. Adică:

- dacă point of contact nu face parte din biroul care te poate ajuta, va face conexiunea mai departe și va rămâne în CC pentru a se asigura că primești răspuns.

- va explica în detaliu tot ce știe despre solicitarea ta, nu va trebui să explici același lucru către 10 persoane distincte din 10 departamente distincte.

- va lucra cu celelalte departamente și ocazional entități private pentru cel mai ușor de obținut răspuns afirmativ.

- într-un fel foarte simplu, am simțit la tot pasul că oamenii sunt de partea noastră, nu vor să ne pună bețe în roate, un sentiment pe care nu prea-l simți când interacționezi cu autoritățile din țară”, a adăugat

Daiszler i-a mulțumit și Consulului General al României la Chicago care l-au ajutat să realizeze proiectul „Mi-e dor de tine”, la Chicago.

„Mulțumiri speciale Consulului General al României la Chicago, Robert Dumitrescu, minunatei Daniela Kammrath, neobosită și la fel de determinată ca mine să vadă proiectul realizat. Mulțumiri pe mai departe către Georgiana Merdariu, Dan Cosma și Mihai Lehene, oamenii care se zbat de ceva vreme să închege o comunitate de români care se respectă, ajută și lucrează împreună aici, în Chicago”, a mai spus clujeanul.

