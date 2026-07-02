Viorel Pașca se apără în fața instanței : „Consider că am făcut bine. Am avut bani din donații, nu de la bolnavi!”

Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă, a susținut în fața Tribunalului București că a acționat cu bună-credință în administrarea centrelor sociale din Bihor.

Percheziții în Bihor, în dosarul „azilele graozei”: Sute de persoane vulnerabile, exploatate sub paravanul unei asociații umanitare. Victime îngropate pe câmp și ajutoare de înmormântare încasate de gruparea infracțională.|Sursa: Poliția Română

Liderul Asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă, Viorel Pașca, a afirmat la Tribunalul București că a acționat cu intenția de a sprijini persoanele vulnerabile găzduite în centrele sociale din Bihor.

Acesta respinge acuzațiile privind îmbogățirea pe seama persoanelor vulnerabile și afirmă că activitatea asociației a fost susținută din donații, conform Agerpres.ro.

Viorel Pașca: „Am făcut și greșeli neintenționate”

Liderul Asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă a făcut declarații joi, la ieșirea de la Tribunalul București, unde se judecă propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă.

Viorel Pașca a afirmat că a încercat să îi ajute pe bolnavii găzduiți în centrele sociale și a recunoscut că este posibil să fi făcut greșeli, însă susține că acestea nu au fost intenționate.

„Consider că am făcut bine. (...) Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate. (...) Păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi. (...) Au fost de zece ori mai rău bolnavii”, a declarat Pașca.

„Banii au venit din donații”

Referitor la acuzațiile potrivit cărora ar fi obținut bani de la persoanele cazate în centre, Viorel Pașca susține că doar aproximativ 100 dintre cei aproape 400 de beneficiari aveau venituri, iar acestea erau reduse.

Potrivit acestuia, costurile de întreținere depășeau cu mult sumele încasate de la beneficiari, iar activitatea era susținută în principal din donațiile primite de la persoane fizice.

„Eu n-am avut bani de la bolnavi, eu am avut bani din donații, de la oameni simpli”, a afirmat acesta.

Pașca a negat și existența unei relații cu premierul Ilie Bolojan, precizând că nu l-a întâlnit și nu a discutat niciodată cu acesta.

Procurorii cer arestarea preventivă

În același dosar, procurorii DIICOT au dispus reținerea a șase persoane, între care Viorel Pașca, soția sa, cei trei fii și o colaboratoare din cadrul asociației, fiind cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile în perioada 2020–2026, folosind ca paravan o asociație umanitară și obținând venituri din donații, sponsorizări, pensii și alte beneficii sociale destinate victimelor. Procurorii estimează un prejudiciu de aproximativ 13 milioane de lei și susțin că persoanele cazate nu ar fi beneficiat de condiții corespunzătoare de îngrijire și tratament.

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