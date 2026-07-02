Guvernul alocă peste 19 milioane de lei pentru îngrijirea celor 409 persoane relocate din „azilele groazei” din Bihor

Ministerul Muncii va promova săptămâna viitoare o Hotărâre de Guvern prin care vor fi alocate peste 19 milioane de lei autorităților locale pentru îngrijirea celor 409 persoane relocate în urma anchetei DIICOT din Bihor.

Percheziții în Bihor, în dosarul „azilele graozei”: Sute de persoane vulnerabile, exploatate sub paravanul unei asociații umanitare. Victime îngropate pe câmp și ajutoare de înmormântare încasate de gruparea infracțională. | Sursa: Poliția Română

Ministerul Muncii a anunțat că finalizează procedurile pentru adoptarea unei Hotărâri de Guvern care va asigura alocarea a peste 19 milioane de lei din bugetul de stat către autoritățile administrației publice locale.

Fondurile sunt destinate acoperirii cheltuielilor necesare îngrijirii celor 409 persoane relocate în urma intervenției DIICOT din județul Bihor, până la sfârșitul acestui an.

Peste 19 milioane de lei pentru autoritățile locale

Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a convocat joi o ședință a celulei de criză constituită la nivelul ministerului, în cadrul căreia au fost stabilite măsuri pentru coordonarea intervenției la nivel național, sprijinirea persoanelor relocate și susținerea autorităților locale implicate în gestionarea cazurilor.

Call center pentru aparținători

Începând de joi, aparținătorii persoanelor relocate pot solicita informații despre situația acestora la Call Center-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), la numărul 021.9309. Ministerul precizează că aceste informații vor fi furnizate exclusiv familiilor și aparținătorilor persoanelor relocate.

Totodată, ministrul va emite un ordin prin care vor fi stabilite măsuri unitare pentru gestionarea situației la nivel național. Cele 20 de direcții generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) care au preluat persoane relocate vor trebui să realizeze, în regim de urgență, evaluarea fiecărui beneficiar și identificarea nevoilor de îngrijire și sprijin.

Ancheta DIICOT vizează o grupare de criminalitate organizată

Intervenția autorităților a avut loc marți, când polițiștii Direcției de Investigații Criminale și procurorii DIICOT au efectuat 27 de percheziții în județul Bihor, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi exploatat persoane vulnerabile sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate, obținând venituri din donații, sponsorizări, prestații sociale și alte beneficii financiare destinate victimelor. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 13 milioane de lei.

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