Decizie nefavorabilă pentru Florin Estefan în procesul cu Ministerul Culturii

Tribunalul București a respins cererea depusă de fostul manager al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Florin Estefan, prin care solicita suspendarea ordinului Ministerului Culturii ce a dus la încetarea mandatului său.

Ioan Holender și Florin Estefan, pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment dedicat artei lirice. | Imagine realizată de Nicu Cherciu și utilizată cu acordul acestuia.

Tribunalul București a respins solicitarea formulată de fostul manager al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Florin Estefan, care cerea suspendarea ordinului Ministerului Culturii prin care i-a încetat mandatul.

Hotărârea poate fi contestată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

Potrivit deciziei instanței, acțiunea formulată împotriva Ministerului Culturii a fost considerată neîntemeiată. În paralel, pe rolul Tribunalului București se află un al doilea dosar în care Florin Estefan cere anularea ordinului ministrului Culturii și a procesului-verbal de evaluare care a stat la baza revocării sale din funcție. Până în prezent, în această cauză nu a fost stabilit primul termen de judecată.

Procesul privind demiterea continuă

Florin Estefan și-a pierdut funcția după evaluarea anuală realizată de Ministerul Culturii, în cadrul căreia a primit nota 6,95, sub pragul minim de 7 necesar pentru menținerea mandatului. Mandatul său a încetat oficial la sfârșitul lunii mai, deși în anii anteriori obținuse constant evaluări de peste nota 9.

După încetarea mandatului, Ministerul Culturii l-a desemnat pe fostul ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu, manager interimar al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca pentru o perioadă de 120 de zile.

Schimbarea conducerii instituției a generat numeroase reacții în spațiul public. Personalități din mediul cultural și numeroși clujeni și-au exprimat sprijinul pentru Florin Estefan, apreciind proiectele dezvoltate în timpul mandatului său și contribuția la apropierea operei de publicul larg.

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