Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel: Obiceiuri și tradiții

Luni, 29 iunie, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, două dintre personalitățile marcante ale creștinismului.

Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel: Obiceiuri și tradiții|Foto: basilica.ro

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt sărbătoriţi împreună de Biserică în ziua de 29 iunie.

Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel

Potrivit tradiției creștine, cei doi au murit în aceeași zi, la Roma, în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor din vremea împăratului Nero.

Sărbătoarea este precedată de Postul Sfinților Apostoli.

Petru este numele dat de Iisus lui Simon, pescar din Bethsaida, fiul pescarului Iona.

De-a lungul activității sale alături de Iisus, Petru a fost martor la o serie de evenimente marcante pentru creștinătate. Personalitatea sa este adesea asociată cu o credință puternică, dar și cu slăbiciunile omenești. Episodul lepădării de trei ori de Hristos în timpul Patimilor, urmat de pocăința sinceră, este privit în tradiția creștină drept o mărturie a puterii iertării și a posibilității de îndreptare.

Sfântul Apostol Pavel, supranumit și „Apostolul neamurilor”, s-a născut în Tars, într-o familie de evrei cu cetățenie romană. A fost educat în tradiția fariseilor și a studiat la Ierusalim, la școala rabinului Gamaliel. Înainte de convertirea sa, Pavel a fost un prigonitor al creștinilor.

După convertirea de pe drumul Damascului, Sf. Apostol Pavel l-a propovăduit pe Iisus Hristos în timpul celor trei călătorii misionare ale sale, atât printre cei de un neam cu el, dar mai ales printre cei de alt neam: în Grecia, Atena, Corint, Asia, Macedonia până la Roma.

A fost martirizat la Roma prin tăierea capului, în aceeaşi zi cu Sfântul Apostol Petru, în 29 iunie 67.

Obiceiuri și tradiții

Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel este denumită și Sânpetru de vară, zi care marchează mijlocul verii agrare și începutul secerișului.

În această zi femeile obișnuiesc să împartă pahare sau oale cu apă pentru ca persoanele decedate să aibă ce bea în lumea de dincolo.

Gospodinele dau în această zi de pomană vase cu vin, lapte și mâncare gătită.

Casele sunt fi împodobite cu flori și cu cireșe.

Oamenii nu au voie să muncească, nici la câmp şi nici în gospodărie.

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