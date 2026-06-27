Zi caniculară de weekend la Cluj. Prognoza meteo 27 iunie 2026.

Weekend-ul începe cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius la Cluj-Napoca.

Zi caniculară la Cluj-Napoca, sâmbătă, 27 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius la Cluj-Napoca, sâmbătă, 27 iunie 2026.

Un cod portocaliu de caniculă este valabil astăzi pentru județul Cluj.

Temperatura minimă va fi de 18 grade Celsius.

Cerul va fi senin.

Viteza vântului va fi de 7 metri pe secundă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: