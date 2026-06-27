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Zi caniculară de weekend la Cluj. Prognoza meteo 27 iunie 2026.
Weekend-ul începe cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius la Cluj-Napoca.Zi caniculară la Cluj-Napoca, sâmbătă, 27 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro
Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius la Cluj-Napoca, sâmbătă, 27 iunie 2026.
Un cod portocaliu de caniculă este valabil astăzi pentru județul Cluj.
Temperatura minimă va fi de 18 grade Celsius.
Cerul va fi senin.
Viteza vântului va fi de 7 metri pe secundă.
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