Dezvoltatorul Chimu Căpușan a pus ochii pe terenul Sanex, abandonat de Prime Kapital!

Dezvoltatorul imobiliar Chimu Căpușan (Bonjour Residence, Grand Park, Elite City) a pus ochii pe terenul Sanex, pe care Prime Kapital anunța un proiect imobiliar de peste 300 mil. €.

Dezvoltatorul Chimu Căpușan a pus ochii pe terenul Sanex, abandonat de Prime Kapital! / Foto: monitorulcj.ro

Răsturnare de situație la Sanex. Dezvoltatorul Chimu Căpușan vrea terenul pe care era anunțat unul dintre cele mai mari proiecte din Cluj. Platforma Sanex, unde Prime Kapital promitea un mall, sute de mii de metri pătrați de birouri și un cartier nou, ar putea ajunge în proprietatea unui dezvoltator imobiliar clujean. Consiliul Concurenței analizează tranzacția.

Chimu Căpușan vrea terenul Sanex. Va continua proiectul abandonat de Prime Kapital?

Platforma fostei fabrici Sanex, unul dintre cele mai valoroase terenuri din Cluj-Napoca, ar putea ajunge la un nou proprietar. Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Tellus Invest SRL intenționează să preia o parte dintre terenurile și clădirile deținute de Sanex SA. La prima vedere, pare doar o tranzacție între două companii, dar, de fapt, mutarea este interesantă întrucât este vorba despre firma Tellus Invest, care face parte din grupul controlat de omul de afaceri clujean Chimu Căpușan, cunoscut pentru dezvoltarea unor ansambluri rezidențiale precum Bonjour Residence, Grand Park Residence, Junior Residence sau Elite City.

Proiectul de 330 de milioane de euro care a rămas pe hârtie

Ani la rând s-a vorbit despre transformarea fostei platforme Sanex într-unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din Cluj-Napoca. În 2022, dezvoltatorul Prime Kapital a prezentat un proiect de regenerare urbană estimat la peste 330 de milioane de euro, care urma să transforme fosta platformă industrială dintre strada Plevnei și Podul IRA.

Planurile includeau un centru comercial de aproximativ 75.000 de metri pătrați, aproape 1.400 de apartamente, clădiri de birouri și zeci de mii de metri pătrați de spații verzi și zone publice. Mall, blocuri, birouri, investiții de peste 330 de milioane de euro și promisiunea că între strada Plevnei și Podul IRA va apărea un nou pol al orașului.

Proiectul care promitea să aducă o nouă față Clujului, a fost abandonat, iar acum terenul își caută un nou proprietar.

Oficialii Primăriei și membrii Comisiei de Urbanism s-au arătat nemulțumiți de felul în care dezvoltatorii au înțeles cerințele formulate în CTATU și de oferta Prime Kapital privind dotările publice oferite pentru oraș în cadrul proiectului. Terenul de 18 ha al fostei fabrici Sanex a reintrat total în posesia grupului austriac Lasselsberger, care a reluat procedurile de urbanism pentru vânzarea activului către un alt dezvoltator.

Ce urmează pentru Sanex?

Tranzacția se află în analiza Consiliului Concurenței, iar deocamdată nu se știe ce proiecte au pregătit Tellus Invest în ceea ce privește terenul de la Sanex. Rămâne de văzut dacă noul proprietar va continua proiectul pregătit de Prime Kapital sau va veni cu o dezvoltare complet diferită. Deocamdată, Consiliul Concurenței analizează preluarea activelor Sanex de către Tellus Invest, urmând să stabilească dacă tranzacția respectă legislația în domeniu. Abia după emiterea unei decizii favorabile transferul va putea fi finalizat.

Cine este Chimu Căpușan?

Chimu Căpușan este considerat unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din Cluj-Napoca. Este absolvent al Politehnicii, secția construcții civile și industriale, și până în 1992 a lucrat la Institutul de Construcții, înainte ca sectorul privat să se dezvolte în România.

Căpușan este inclus în topul „Forbes – 500 miliardari” și în „top 300 Capital”, cu o avere estimată la 30 de milioane de euro. Și-a clădit averea din construcții de blocuri, începând imediat după Revoluție cu amenajări de apartamente.

Cum și-a construit afacerea

După o experiență în Germania, s-a întors în Cluj și a luat o decizie strategică: a cumpărat acțiuni la societatea Someș Balastiere, companie de exploatare și sortare a pietrișului, nisipului și producție de beton. Aceasta i-a oferit acces la materiale de construcții ieftine produse în propria stație, permițându-i să-și dezvolte mai rapid proiectele imobiliare.

Ce a construit în Cluj

A investit în ansambluri rezidențiale mari în cartierul Bună Ziua: Bonjour Residence și Bonjour Residence Junior, ansambluri cu 7 blocuri și 600 de apartamente. Grand Park Residence - in zona Sopor - a fost unul dintre primele proiecte rezidențiale de amploare care au contribuit la transformarea zonei Sopor dintr-o periferie cu terenuri libere într-un nou pol rezidențial al Clujului. Ulterior au apărut și alte investiții rezidențiale și comerciale, iar dezvoltarea Parcul Sportiv Gheorgheni a crescut atractivitatea cartierului.

Arhitectura a fost realizată de biroul Arhimar (care a preluat procedurile de urbanism pentru terenul Lasselsberger-Sanex), iar constructorul principal este CH Transbeton.

În 2020 a primit avizul pentru proiectul imobiliar Elite City, în zona Sobarilor/Bd. Muncii, unde a obținut autorizații pentru 16 blocuri (reduse de comisia de urbanism de la 11 la 9 etaje). Valoarea blocurilor din acest proiect este estimată la 250 de milioane de euro. S-a angajat că va construi o școală în Iris și a respectat angajamentul. Pe strada Fabricii/Sobarilor, prin firmele Sput S.A. și Sares S.A., a mai dezvoltat un mini-cartier de 8 blocuri cu 411 apartamente, pe un teren de 3,44 hectare, cu hotel de apartamente, birouri, spații comerciale și o creșă. În portofoliul său se numără și clădiri de birouri, printre care imobilul unde se află sediul Camerei de Comerț și Industrie din Cluj-Napoca.

Prin compania Tellus Invest Cluj (TIC), familia Căpușan a livrat până acum aproximativ 3.000 de apartamente, fiind considerat cel mai mare dezvoltator din Cluj.

Expansiunea la București

Familia Căpușan a demarat și primul proiect rezidențial din capitală, în zona Pipera — Grand Park Pipera — cu 96 de apartamente, spații comerciale și 176 de locuri de parcare, o investiție de 15 milioane de euro.

Firmele familiei: un conglomerat de construcții și imobiliare

Principalele companii controlate de familie sunt Tellus Invest (dezvoltare imobiliară), Elite Grup SRL(construcții rezidențiale și nerezidențiale, înființată în 2006) și CH Transbeton Construcții SRL(construcții, cu aproape 100 de angajați și o cifră de afaceri de 74,68 milioane RON în 2023). În afaceri este implicat și fiul său, Bogdan Căpușan, pregătit să preia afacerile de familie, deși Chimu Căpușan rămâne activ și „nu lasă frâiele din mână”. Bogdan este cunoscut în Cluj pentru colecția sa de mașini de lux: Ferrari, Aston Martin Valkyrie, Lamborghini Urus.

Sanex și Lasselsberger: de la fabrica de gresie, la cel mai ambițios teren din Cluj

Povestea fabricii Sanex începe în 1970, când ia naștere la Cluj-Napoca Întreprinderea de Materiale de Construcții Ceramice „Sanex”, axată pe producția de faianță, gresie și obiecte sanitare de ceramică. În 1990, fabrica trece în societate pe acțiuni, iar în 1992 începe un proces de retehnologizare, urmând ca în 1994 să fie introduse două linii cu ardere rapidă pentru gresie și faianță.

Timp de trei decenii, Sanex a fost unul dintre pilonii industriei ceramice românești, cu mii de angajați și o producție exportată în mai multe țări.

Grupul austriac Lasselsberger a preluat, în 2004, principalii producători de gresie și faianță de pe piața internă, companiile Sanex și Cesarom București, cumpărând 67,64% din acțiunile Sanex de la vehiculul de investiții Goodison Holdings, într-o tranzacție evaluată la 14-15 milioane de dolari.

Lasselsberger este lider în producția europeană de plăci ceramice, iar fabrica Sanex din Cluj produce sub brandul Cesarom gresie, faianță și decoruri ceramice, cu o capacitate de producție de 8 milioane de metri pătrați anual, scrie Transilvania Business.

Austriecii au investit continuu în modernizarea fabricii, inclusiv în tehnologii de reducere a consumului de gaze și energie, proiecte cofinanțate parțial din fonduri norvegiene. Cea mai spectaculoasă mutare a Lasselsberger în Cluj nu a fost însă industrială, ci imobiliară. Platforma industrială Sanex, situată între strada Plevnei și Podul IRA, în zona de nord a Clujului, a devenit ținta unui proiect gigant de regenerare urbană.

Compania sud-africană MAS Real Estate, prin platforma Prime Kapital, a planificat transformarea terenului într-un proiect imobiliar mixt cu un „mall super-regional” de aproximativ 73.300 de metri pătrați, circa 49.200 de metri pătrați de birouri și aproximativ 1.460 de apartamente, toate integrate într-un masterplan unitar. Valoarea totală a investiției a fost estimată la peste 330 de milioane de euro.

Proiectul a rămas blocat în birocrație, Prime Kapital s-a retras, iar terenul de 18 hectare a revenit în posesia grupului Lasselsberger, care a reluat procedurile de urbanism cu o nouă echipă de proiectare — Arhimar.

Între timp, Lasselsberger a solicitat ajutor de stat pentru construirea unei fabrici noi de plăci ceramice în județul Cluj, la Săndulești, cu o investiție totală de 699 de milioane de lei, cel mai mare proiect din lista candidaților la fondul ConstructPlus, obținând scorul maxim de 100 de puncte în prima etapă de evaluare a Ministerului Economiei.



Prime Kapital a abandonat la proiectul de la Sanex, dar rămâne un jucător important pe piața de imobiliare și retail din România

Prime Kapital controlează o alianță strategică de tip joint-venture cu grupul sud-african MAS PLC (fost MAS Real Estate), pilonul financiar care susține expansiunea sa rapidă în Europa Centrală și de Est. Prin acest parteneriat unic, MAS PLC asigură cea mai mare parte a capitalului de investiții, în timp ce Prime Kapital acționează ca dezvoltator exclusiv, manager de active și operator pe teren, valorificând expertiza locală a fondatorilor săi, Martin Slabbert și Victor Semionov. Această structură integrată elimină riscurile clasice de execuție și permite alocarea rapidă a resurselor către proiecte de anvergură.

Colaborarea dintre cele două entități vizează regenerarea urbană pe scară largă și extinderea rețelei de retail modern, cu un accent masiv pe piața din România. Fondurile atrase prin această platformă comună au finanțat dezvoltări de referință, cum sunt cartierele rezidențiale Silk District din Iași și Avalon Estate din București, dar și centre comerciale majore ca Argeș Mall din Pitești.

Parteneriatul continuă să își extindă portofoliul printr-un program masiv de investiții pe termen lung, transformând foste platforme industriale în poli economici moderni.

Fondatorii Prime, cei care au pus bazele NEPI Rockcastle în România

Fondatorii Prime Kapital, Martin Slabbert și Victor Semionov, sunt figurile cheie care au redesenat piața imobiliară din România, fiind recunoscuți inițial pentru crearea și listarea NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din țară. Ambii parteneri dețin o experiență vastă de peste două decenii în consultanță financiară și management de active în cadrul Deloitte Central Europe, expertiză care le-a permis să replice acest succes la o scară și mai integrată începând cu anul 2016. Prin lansarea Prime Kapital, aceștia au făcut tranziția de la simpla achiziție de active comerciale la dezvoltarea completă de proiecte masive de regenerare urbană, transformând zone industriale dezafectate în comunități rezidențiale și poli de retail de ultimă generație.

La începutul lunii, MAS a vândut șase centre comerciale și a obținut 280 mil. €

La începutul lunii iunie, MAS Property Holding, parte a grupului sud-african deținut de MAS P.L.C. (listat la bursa din Johannesburg) a vândut șase centre comerciale în aer liber, în valoare de peste 280 de milioane de euro, către dezvoltatorul imobiliar AFI Europe N.V.. Tranzacția este supusă aprobării Consiliului Concurenței și a Comisiei pentru Investiții Străine Directe (CEISD) din Româniafiind estimată să se finalizeze până la 30 iunie 2026, a comunicat echipa legală care a asistat tranzacția, Reff & Asociații | Deloitte Legal.

Centrele comerciale care fac obiectul tranzacției sunt Prahova Value Center din Ploiești, Zalău Value Center, Baia Mare Value Centre, Roman Value Centre, Sepsi Value Centre din Sfântu Gheorghe și Bârlad Value Centre. Suprafaţa închiriabilă totală a celor șase active este de 125.500 mp, iar în prezent sunt ocupate de hypermarketuri, chiriași naționali și internaționali și zone de alimentație publică.

Chiar și după aceste vânzări, MAS rămâne unul dintre cei mai importanți investitori din retailul comercial din România, păstrând în portofoliu active majore precum Militari Shopping Center din București, DN1 Value Centre din Balotești, Dâmbovița Mall din Târgoviște și Atrium Mall din Arad. De asemenea, compania rămâne implicată în proiecte mari precum Argeș Mall din Pitești și Mall Moldova din Iași.

Analiză realizată de Mădălina Ivan și Paul Niculescu

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