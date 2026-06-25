Avertizare meteo! Clujul, sub Cod portocaliu de caniculă: Temperaturi de până la 37 de grade

Temperaturi deosebit de ridicate în următoarele zile, anunțate de meteorologi: Județul Cluj este vizat de o atenționare meteo Cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor urca la 37 de grade.

Avertizare meteo! Clujul, sub Cod portocaliu de caniculă: Temperaturi de până la 37 de grade|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări Cod galben de vreme călduroasă, precum și o alertă Cod portocaliu de caniculă pentru 11 județe – inclusiv pentru județul Cluj - valabile joi și vineri.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, între orele 12:00 - 21:00, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic în cea mai mare parte a țării.

Avertizare meteo! Clujul, sub Cod portocaliu de caniculă: Temperaturi de până la 37 de grade

Astfel, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

De asemenea, vineri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, va fi în vigoare un al doilea Cod galben de vreme călduroasă în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania, unde se vor înregistra maxime între 30 și 34 de grade. Totodată, indicele de temperatură-umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal.

Sursa: ANM

Conform prognozei, tot pe parcursul zilei de vineri, un Cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat va afecta județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș.

Sursa: ANM

În aceste zone, indicele de temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar maximele termice se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

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