Vreme caniculară la Cluj. Prognoza meteo 26 iunie 2026.

Clujenii vor avea parte de vreme caniculară, vineri, 26 iunie 2026.

Prognoza meteo Cluj-Napoca, 26 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Un cod portocaliu de caniculă este valabil pentru județul Cluj, vineri, 26 iunie 2026, de la ora 12 până la 21.

Temperatura maximă va fi de 34 de grade Celsius la Cluj-Napoca, vineri, 26 iunie, potrivit ANM.

Temperatura minimă va fi de 15 grade Celsius.

Cerul va fi temporar noros/variabil.

Viteza vântului va fi de 9 metri pe secundă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: