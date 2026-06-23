Prețurile de referință din Piața Agroalimentară Dezmir

Centrul Agro Transilvania Cluj, cea mai mare piață en-gros din Transilvania, a publicat lista actualizată de prețuri pentru produsele românești și din import disponibile în piață.

Printre cele mai căutate produse de sezon la Centrul Agro Transilvania se numără căpșunile, cireșele, caisele și pepenele verde.| Foto: Centrul Agro Transilvania Cluj SA – Facebook

Printre cele mai căutate produse de sezon se numără căpșunile (15,00-17,00 lei/kg), cireșele (9,00-15,00 lei/kg), caisele (8,00-13,00 lei/kg) și pepenele verde, care a ajuns la 2,50-8,00 lei/kg.

La legume, prețurile rămân accesibile: cartofi — 2,00 lei/kg, roșii — 5,50 lei/kg, ceapă uscată — 2,20 lei/kg, castraveți — 3,00 lei/kg.

Prețurile sunt negociabile și se pot modifica pe parcursul zilei, în funcție de cerere și ofertă. Toate detaliile le găsiți aici.

Lista completă de prețuri:

Ardei Kapia — 18,00 lei/kg

Ardei gras — 5,00–8,00 lei/kg

Ardei iute — 12,00–20,00 lei/kg

Castraveți — 3,00 lei/kg

Cartofi — 2,00 lei/kg

Ceapă uscată galbenă — 2,20 lei/kg

Ceapă verde — 1,50 lei/legătură

Ciuperci champignon — 12,50–14,50 lei/kg

Conopidă — 6,00 lei/kg

Dovlecel — 4,00 lei/kg

Fasole uscată — 7,00–12,00 lei/kg

Fasole galbenă — 12,50 lei/kg

Fasole fideluță — 16,50 lei/kg

Gulii — 2,20 lei/bucată

Leuștean — 1,20 lei/legătură

Mărar — 1,00 leu/legătură

Mentă — 5,00 lei/caserolă

Măcriș — 7,00 lei/caserolă

Morcovi — 4,00–6,50 lei/kg

Morcovi cu frunze — 4,00 lei/legătură

Păstârnac — 3,50 lei/kg

Pătrunjel rădăcină — 4,00–6,00 lei/kg

Pătrunjel verde — 1,00 leu/legătură

Porumb — 3,75 lei/bucată

Roșii — 5,50 lei/kg

Salată verde — 2,50–3,00 lei/bucată

Tarhon — 2,00 lei/legătură

Țelină rădăcină — 4,00 lei/kg

Țelină cu frunze — 3,50 lei/bucată

Usturoi — 12,00–17,00 lei/kg

Urzici — 7,50 lei/caserolă

Varză — 1,65 lei/kg

Vinete — 6,00 lei/kg

FRUCTE

Agrișe — 22,00 lei/kg

Banane — 6,20 lei/kg

Caise — 8,00–13,00 lei/kg

Căpșuni — 15,00–17,00 lei/kg

Cireșe — 9,00–15,00 lei/kg

Lămâi — 9,50–14,00 lei/kg

Mere — 4,00 lei/kg

Miez de nucă — 35,00–40,00 lei/kg

Pepene verde — 2,50–8,00 lei/kg

Pepene galben — 10,00–12,00 lei/kg

Pere — 6,00–8,00 lei/kg

Piersici — 10,00–12,00 lei/kg

Struguri — 20,00–25,00 lei/kg

Vișine — 15,00 lei/kg

FLORI

Flori în ghiveci — 5,00–25,00 lei/bucată

Firmele specializate vând în incinta pieței la preț de en-gros, în sezon și extrasezon. Cumpărătorii au acces cu mijloacele de transport în incintă. Centrul oferă, contra cost, depozite clasice, boxe de congelare și refrigerare, precum și spații pentru producători agricoli și firme alimentare.

Program: luni-duminică 04:30-18:00

Telefon: 0264 504 200

Acces: autobuzul linia 8L

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