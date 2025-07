Începe emiterea cardurilor fizice BT Visa UNTOLD cu tehnologie OLED

Cei care s-au pre-înregistrat pentru cardul BT Visa UNTOLD vor putea solicita cardul până în 31 iulie 2025, în aplicația BT Pay.

Banca Transilvania, banca oficială UNTOLD, începe emiterea Cardului BT Visa UNTOLD cu OLED (tehnologie Organic Light-Emitting Diode) pentru persoanele care s-au pre-înregistrat online în perioada martie - aprilie 2025 și solicită cardul, până în 31 iulie 2025, prin aplicația BT Pay (Categoria Emitere carduri/UNTOLD).

Cardul va ajunge la adresa dorită de client sau poate fi preluat de la unul dintre sediile Băncii Transilvania pentru care acesta optează.

Lansat de Banca Transilvania, UNTOLD și Visa și produs în Statele Unite ale Americii de IDEMIA Secure Transactions, cardul BT Visa UNTOLD este o premieră în România și este printre primele carduri cu OLED din lume. Datorită tehnologiei integrate, cardul luminează la fiecare plată contactless, oferind, prin efectul vizual, o experiență unică de plată. De asemenea, acesta înseamnă beneficii exclusive și apartenența la comunitatea UNTOLD.

BT, UNTOLD și Visa anunță următoarele beneficii principale ale cardului BT Visa UNTOLD cu OLED:

Acces facil în festival prin Priority Lane;

Acces exclusiv pe platforma Premium BT x Visa, amplasată chiar pe stadion, cu vedere directă către Mainstage, în cadrul UNTOLD X 2025. O zonă creată special pentru un anumit număr de fani ai festivalului, pentru a le oferi o experiență memorabilă.

Acces la preț pre-sale o lună în plus după încheierea primei campanii UNTOLD de vânzări de abonamente pentru ediția 2026;

Discount-uri: 20% reducere la colecția oficială de haine și accesorii UNTOLD, în cadrul festivalului; 15% reducere la opțiunile de cazare puse la dispoziție pe site-ul UNTOLD; 4% reducere la cazările prin Booking.com, achitate cu cardul BT Visa UNTOLD.

„Prin cardul BT Visa UNTOLD, scriem povestea magică a acestui festival dincolo de evenimentul propriu-zis. An de an, aducem elemente inedite, cum este designul cardului, inspirat de narativul UNTOLD. 2025 înseamnă lansarea variantei fizice a cardului, cu tehnologia OLED încorporată, schimbând experiența de plată contactless. În plus, fiecare plată sau transfer cu cardul digital are un efect sonor special în BT Pay, adăugând un plus de magie experienței zilnice, o inovație care transformă plățile obișnuite în experiențe, în premieră pe piața bancară. Produsul are ceva special încă de la început, de la lansarea lui în format digital, în august 2023: a marcat un record istoric, cu 10.000 de carduri activate în mai puțin de 48 de ore. Azi este cel mai folosit card digital al băncii, cu peste 180.000 de utilizatori. Succesul este rezultatul unei colaborări excepționale cu UNTOLD, Visa și IDEMIA Secure Transactions, fiecare având o contribuție esențială la ceea ce înseamnă Pay-With-Magic pentru comunitatea UNTOLD” – afirmă Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

„Parteneriatul UNTOLD cu Banca Transilvania și Visa este unul dintre cele mai puternice și inovative din industria de entertainment, nu doar în Romania, ci la nivel global. Este o colaborare construită în timp, bazată pe încredere, viziune comună și dorința de a crea experiențe autentice pentru fanii noștri. Lansarea cardului BT Visa UNTOLD cu tehnologie OLED este un nou pas în această direcție. Un produs care îmbină inovația cu utilitatea, care oferă beneficii clare pentru utilizatori și, mai ales, care consolidează legătura cu comunitatea UNTOLD. Nu vorbim doar despre un design spectaculos, ci despre un simbol al apartenenței – o formă de a rămâne conectați și dincolo de festival. Faptul că acest card a fost lansat inițial în format digital, în 2023, iar astăzi are o versiune fizică premium, arată cum construim proiecte relevante, care integrează cele mai noi tehnologii și răspund direct așteptărilor celor care ne sunt aproape. Ne bucurăm ca prin acest parteneriat remarcabil și unic să dezvoltăm un instrument inovativ care îmbină utilitatea de zi cu zi cu elemente magice din Universul UNTOLD, urmând să evolueze înspre o adevărată cheie către o comunitate și facilități exclusive în platforma UNTOLD Prime” - declară Bogdan Buta, Fondator și Group CEO UNTOLD Universe.

„Visa susține inovația care transformă experiența de plată și, alături de Banca Transilvania și UNTOLD, suntem încântați să marcăm un moment de referință: lansarea pentru prima dată a cardului BT Visa UNTOLD și în format fizic, în varianta inovativă cu tehnologie OLED. Acest card este dovada clară că tehnologia și creativitatea pot transforma fiecare plată într-un moment memorabil, cu un design captivant care amplifică experiența de festival și stilul de viață digital. Ne bucurăm să aducem împreună un produs nou, care aduce banking-ul mai aproape de pasiunea pentru muzică și inovație” – afirmă Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Cardul BT Visa UNTOLD digital, în tematica UNTOLD 2025, Pasărea Colibri

Pentru clienții Băncii Transilvania care au deja cardul digital BT Visa UNTOLD, designul animat se va modifica automat, având, timp de un an, tematica din 2025 festivalului, Pasărea Colibri. Până acum, designul a fost inspirat din conceptele Mama Natură (UNTOLD 2024) și Light Phoenix (UNTOLD 2023). Printre beneficiile cardului se numără: acces la campanii private sales pentru achiziționarea de bilete la UNTOLD, 5% reducere la produse UNTOLD achiziționate la festival, respectiv la cazările oficiale puse la dispoziție de UNTOLD, precum și 4% reducere la cazările prin Booking.com, achitate cu Cardul BT Visa UNTOLD.

Cardul BT Visa UNTOLD fizic, în varianta standard (fără OLED)

Clienții au la dispoziție, de asemenea, Cardul BT Visa UNTOLD fizic, standard, care poate fi comandat tot din aplicația BT Pay.

Cardul BT Visa UNTOLD este una dintre inițiativele Băncii Transilvania pentru clienții care sunt fani ai festivalului.

