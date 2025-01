Episcopul Petroniu al Sălajului, acuzat de procurorii clujeni că a înlesnit delapidarea unor bunuri de peste 3 milioane de lei

Episcopul Petroniu al Sălajului este acuzat de procurorii clujeni de faptul că ar fi înlesnit săvârșirea infracțiunii de delapidare prin însușirea de bunuri ale Episcopiei Ortodoxe a Sălajului de către gestionarul instituției, creându-se astfel o pagubă de peste 3 milioane de lei.

Episcopul Petroniu al Sălajului, acuzat de procurorii clujeni că a înlesnit delapidarea unor bunuri de peste 3 milioane de lei | Foto: basilica.ro

Episcopul Sălajului, Petroniu, a fost audiat, vineri, de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în calitate de suspect, într-un dosar de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Dosarul îl vizează pe domnul Florea Petru, care are calitatea de episcop al Sălajului. Dânsul are calitatea de suspect și este cercetat sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de delapidare în formă agravată și continuată, respectiv complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată”, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, procurorul Theodor Pavelescu, potrivit Agerpres.ro

Delapidare prin însușirea de bunuri în valoare de 3 milioane de lei

„La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj este înregistrat un dosar penal în care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față suspectul Florea Petru, episcop al Episcopiei Ortodoxe a Sălajului, cu privire la săvârșirea: complicității la infracțiunea de delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, comisă de un funcționar privat (...) și a complicității la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată”, se arată într-o informare de vineri a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Potrivit Parchetului, procurorii au reținut că, în perioada 1 ianuarie 2020 - 1 august 2024, acesta a înlesnit săvârșirea infracțiunii de delapidare, constând în însușirea de bunuri din patrimoniul Episcopiei Ortodoxe a Sălajului de către administratorul/gestionarul Pop Ionuț, faptă care a produs o pagubă de 3.004.368 lei instituției ecleziastice.

Conform sursei citate, înlesnirea a fost comisă prin crearea condițiilor necesare săvârșirii ilicitului penal, respectiv „prin aceea că, în temeiul legăturii personale apropiate cu autorul și a intereselor materiale directe, nu a acționat în considerarea prerogativelor de organ de control și nu a dispus verificarea activității autorului, nu a denunțat săvârșirea ilicitului penal și a tolerat comiterea ei în continuare, întărind astfel rezoluția infracțională a autorului”.

