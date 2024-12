Tânărul care a înjunghiat o femeie într-un magazine Profi de pe strada Dunării, obligat să plătească 30.000 de euro despăgubiri. Sentința nu este definitivă.

O femeie a fost înjunghiată în data de 5 noiembrie 2021 într-un Profi de pe strada Dunării din Cluj-Napoca.

După 3 ani de procese, Tribunalul Cluj îl obligă pe tânăr să-i plătească victimei despăgubiri în valoare de 30.000 de euro.

Sentința este supusă apelului în termen de 30 de zile de la comunicare, apelul urmând a fi depus la Tribunalul Cluj.

„Admite în parte cererea formulată de către reclamantă, în contradictoriu cu pârâţii D. C., D. E. I. şi D. D.. Obligă pârâţii D. C. şi D. E. I., în solidar, să achite reclamantei suma de 30.000 euro în echivalent lei la data plăţii, reprezentând daune morale. Obligă pârâţii D. C. şi D. E.I., în solidar, să achite reclamantei suma de 2343 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea în acest sens urmând a fi depusă la Tribunalul Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei, azi, 12.12.2024.”, se arată în sentința pe scurt.

Pe data de 5 noiembrie 2021, în jurul orei 18:30, o femeie în vârstă de 33 de ani, aflată la cumpărături, a fost atacată cu un cuțit de un adolescent în vârstă de 17 ani și înjunghiată în gât, în magazinul Profi de pe strada Dunării din Cluj-Napoca. Cazul a fost intens mediatizat de întreaga presă și a șocat întreaga opinie publică.

Polițiștii l-au identificat la scurt timp pe tânăr și l-au prins pe baza semnalmentelor.

Minorul a fost atunci internat la București, dar în perioada 5 până în 8 noiembrie a fost ținut într-un salon la Spitalul de Copii.

„Fiul meu este o victimă a sistemului. Un sistem medical care nu a reușit să-i găsească un tratament psihiatric potrivit și care acum nu are proceduri să-l interneze. A existat la Buzău un centru specializat pentru internări dispuse de instanță în cazul minorilor, dar a fost desființat, în rest existând centre pentru adulți. Suntem la București la Spitalul Obreja, de unde ne-au zis că o să conteste ce a dispus instanța și că ni-l dau acasă. Efectiv nu știm ce să mai facem. Eu am plătit bodyguarzi care să-l însoțească, am lucrat mai puțin ca să am grijă de el”, a declarat pentru clujust.ro tatăl Cristian Delcea, de profesie psiholog.

Minorul, acuzat că a ucis o pisică

Adolescentul nu era la prima abatere. Același minor a mai fost acuzat că a ucis o pisică în luna februarie 2021.

„La data de 1 februarie, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Cluj-Napoca au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că o persoană necunoscută căreia i-a donat o pisică, i-ar fi trimis un fișier video în care se observă cum exercită acte de violență asupra animalului, provocându-i moartea. În urma activităților desfășurate, la data de 2 februarie, persoana care apare în imagini a fost identificată de polițiști, respectiv un tânăr de 16 ani din Cluj-Napoca”, a transmis atunci IPJ Cluj, conform clujust.ro.

În urma acestui lucru, minorului i s-a întocmit dosar penal. Ulterior, după o zi de la uciderea pisicii, o femeie a sesizat că tânărul a lovit-o cu o cărămidă.

