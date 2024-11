Noi tarife de parcare în Cluj-Napoca, din 2025. Cum cresc taxele și impozitele în noul an.

Noi tarife de parcare vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2025, iar taxele și impozitele locale vor fi indexate cu rata inflației de 10,4%.

Din noul an, clujenii vor plăti noi tarife pentru locurile de parcare din oraș, dar și din parkinguri.

Astfel, dacă în 2024, pentru abonamentele parcărilor din zona centrală solicitate de persoane fizice/juridice tariful a fost de 97 de lei pe an, respectiv 681 lei/an, de la 1 ianuarie 2025, nivelul propus este 107 lei/an pentru persoane fizice și 752 lei/an pentru persoane juridice.

Consilierii locali vor aproba, luni, 2 decembrie, proiectul ce privește actualizarea valorilor taxelor și impozitelor locale în urma indexării cu rata inflației de 10,4%, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare pentru clujeni.

Noi tarife de parcare

Parcările cu abonament pentru riverani în cartiere se actualizează:

*de la 81 de lei/persoane fizice în 2024, la 89 de lei din noul an

*de la 287 de lei/persoane juridice în 2024, la 317 lei pe an

Abonamente anuale parkinguri pentru riverani

Abonamentele anuale în cazul parkingurilor, pentru riverani, cu excepția parkingului Moților și a locurilor de parcare plata cu ora, unde abonamentele nu sunt valabile:

*Abonamente persoane fizice riverani – de la 141 de lei/an la 156 lei/an

*Abonamente pentru studenții proprii UBB – de la 125 lei la 138 lei/an

*Abonamente pentru persoane juridice – de la 1071 lei la 1182 lei/an

*Abonamente persoane fizice riverani-terasă – de la 84 de lei la 93 de lei/an

*Abonamente pentru studenții proprii UBB terasă – de la 75 de lei la 83 de lei/an

*Abonamente pentru persoane juridice-terasă – de la 287 lei la 317 lei/an

*Abonamente de parcare pentru motociclete, mopede și biciclete – de la 64 de lei la 71 de lei/an

*Abonamente de parcare pentru motociclete, mopede și biciclete pentru studenții proprii UBB – de la 57 de lei la 63 de lei/an

În același timp, taxele orare pentru ocuparea unui loc de parcare în zona centrală-parcometre rămân neschimbate.

Bonificații pentru plata cu anticipație a impozitelor

Pentru plata cu anticipație a impozitelor locale datorate pe întregul an, până la data de 31 martie 2025, sunt prevăzute bonificații de 10% în cazul impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului pe teren și în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Valori impozabile pentru clădirile rezidenţiale deţinute de persoane fizice

Taxele pe clădiri rezidențiale și nerezidențiale cresc cu 10,4% în 2025 la Cluj-Napoca, valoare aferentă indexării cu rata inflației a acestora.

Impozitul pe clădiri rezidențiale ale persoanelor fizice se stabilește aplicând cota de impozitare de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii stabilite conform art. 457 alin. 1 din Codul Fiscal.

La această cotă se adaugă procente suplimentare în funcție de zona de impozitare:

- Zona A: 15%, rezultând o cotă finală de 0,115%;

- Zona B: 10%, rezultând o cotă finală de 0,110%;

- Zona C: 5%, rezultând o cotă finală de 0,105%;

- Zona D: 1%, rezultând o cotă finală de 0,101%.

Valoarea impozabilă se reduce în funcție de vechimea clădirii:

- cu 50% pentru clădirile cu peste 100 de ani vechime;

- cu 30% pentru clădirile cu vechime între 50-100 de ani;

- 10% pentru clădirile cu vechime între 30-50 de ani.

Coeficienții de corecție în cazul impozitării în funcție de zonă sunt:

- 2,5 pentru zona A;

- 2,4 pentru zona B;

- 2,3 pentru zona C;

- 2,2 pentru zona D.

De asemenea, se aplică cote adiționale pentru clădirile construite fără respectarea legislației în vigoare:

- 20% pentru clădirile construite cu nerespectarea autorizației de construire;

- 50% pentru clădirile construite fără autorizație de construire.

Valorile impozabile ale clădirilor au fost ajustate pentru a reflecta rata inflației de 10,4%, astfel:

- Clădiri cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire: 1492 lei/mp în 2025, comparativ cu 1351 lei/mp în 2024;

- Clădiri fără aceste instalații: 894 lei/mp în 2025, comparativ cu 810 lei/mp în 2024.

Valori impozabile pentru clădirile nerezidenţiale deţinute de persoane fizice

Începând cu 1 ianuarie 2025, cota de impozitare pentru clădirile nerezidențiale va fi de 0,2% asupra valorii impozabile.

La aceasta cota de impozitare se adaugă cote adiționale de:

- 20% pentru clădirile construite cu nerespectarea autorizațieo de construire;

- 50% la impozitul pentru clădirile construite fără autorizație de construire.

Pentru cladirile nerezidentiale utilizate din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Impozit pe mijloace de transport

Pentru mijloacele de transport din Cluj-Napoca, impozitul este calculat în funcție de tipul mijlocului de transport.

Totodată, s-a stabilit o reducere cu 95% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride. În cazul unui ataș, impozitul este 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

