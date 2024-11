Intervenție salvatoare a paramedicilor SMURD, în Cluj. O naștere care a fost la un pas de tragedie.

O mămică care a întrat în travaliu la locuința ei din Bedeciu, Mănăstireni a fost ajutată să nască de paramedicii SMURD de la ISU Cluj. Dacă nu ar fi fost ajutată la timp mămica, copilul risca să se sufoce.

Misiune inedită de salvare pentru paramedicii SMURD din Cluj, la 5 dimineața. Într-o cursă contracronometru, ei au asistat la nașterea micuței Ștefania, reușind să gestioneze cu succes o situație delicată.

Aflați într-o situație contracronometru, salvatorii au reușit să gestioneze o situație delicată, oferind șansa la viață micuței Ștefania și liniștindu-i pe părinții emoționați. Povestea lor a fost povestită pe larg de ISU Cluj, pe rețelele de socializare:

„«Nu am putut închide un ochi toată noaptea. Era 5 dimineața și încă povesteam, fericiți, despre ce s-a întâmplat», așa ne-a descris plutonier adjutant șef Adrian Pop ultima tură de serviciu.

Aseară, colegii noștri au fost anunțați că o tânără însărcinată se simțea rău, așa că, în grabă, au plecat spre localitatea clujeană Bedeciu din comuna Mănăstireni”, a transmis ISU Cluj.

Copilul risca să se sufoce

Sosiți la locul indicat, paramedicii au văzut că viitoarea mămică avea contracții puternice și, din clipă în clipă, putea să nască. Adrian și-a dat seama că fiecare secundă contează, a cerut imediat sprijinul unei ambulanțe SMURD cu medic și a tinut legătura în permanență cu dispeceratul. Totuși, micuța Ștefania s-a grăbit să vină pe lume, iar salvatorii au trebuit să acționeze. Potrivit acestuia, exista riscul ca micuța să se sufoce.

„«Mămica era vizibil agitată, așa că am făcut tot posibilul să o liniștim și să îi oferim sprijin. Soțul, la rândul lui, era îngrijorat, iar noi l-am asigurat că lucrurile vor decurge bine. Situația a fost delicată, deoarece fetița risca să se sufoce din cauza cordonului ombilical, astfel că i-am explicat mamei cum să-și coordoneze respirația, iar în mai puțin de un minut am asistat la nașterea unei fetițe perfect sănătoase. La final, medicul ne-a spus că dacă nu ajungeam la timp și nu făceam ceea ce trebuie, totul se putea complica», a continuat Adrian.

Paramedic încă din anul 2007 si comandant de echipaj pe ambulanța SMURD a Detasamentului Huedin, Adi a ținut să sublinieze importanța echipei pe care a alcătuit-o cu plutonier adjutant Bogdan Lungu și plutonier adjutant Laviniu Pop. Cu toții s-au înțeles din priviri în acele minute cruciale, satisfacția fiind pe măsură.

«Este un sentiment minunat, îți vine să povestești tuturor, inclusiv nepoților. De-a lungul carierei, am mai avut un caz în care am scos un copil de doar trei ani din stop-cardio respirator, fiind implicat într-un accident urât la Huedin. Copilul trăiește și acum! Nu există o bucurie mai mare.» Adi, Bogdan și Laviniu, vă felicităm! Suntem mândri de voi!”, se arată în postarea ISU Cluj.

