O nouă aplicație digitală pentru Via Transilvanica, lansată de NTT DATA, alături de o proiecție specială de film la Cluj

Un nou pas în digitalizarea turismului românesc a fost făcut prin lansarea unei aplicații dedicate traseului Via Transilvanica, creată de NTT DATA România. Acest instrument inovator promite să îmbunătățească experiența turiștilor care aleg să exploreze cele peste 1.400 de kilometri ai acestui drum cultural unic.

Clujenii au putut interacționa cu noua aplicație creată de NTT DATA România | Foto: Paula COPACIU - monitorulcj.ro

Via Transilvanica, cunoscut drept „Drumul care unește”, a făcut un pas important către digitalizare, prin lansarea unei aplicații mobile moderne, dezvoltată de NTT DATA România.

Acest instrument digital promite să revoluționeze modul în care turiștii interacționează cu cel mai lung traseu de drumeție din România, care traversează peisaje spectaculoase, comunități autentice și bogății culturale din Putna până în Drobeta Turnu-Severin.

Tehnologia care unește oameni și locuri

Noua aplicație este gândită să faciliteze explorarea celor peste 1.400 de kilometri ai traseului Via Transilvanica, care leagă nordul României de sud, trecând prin 10 județe. Utilizatorii pot accesa informații esențiale despre traseu, cazări, puncte de interes cultural și locații gastronomice, toate integrate într-o interfață intuitivă.

„Interfața este mult mai prietenoasă și care pune în valoare harta și zonele. Se lucrează și la etapa a doua unde utilizatorul va putea interacționa și mai mult cu aplicația, de exemplu să semnaleze un copac căzut sau prezența unui urs pe traseu.

Acum s-a lucrat foarte mult să fie incluse toate hărțile, să fie la curent cu știrile de pe fiecare locație, adică dacă ești în Suceava să știi tot ce se întâmplă în zonă. În martie urmează să fie lansată și etapa a doua la care se lucrează și care implică experiența utilizatorului mult mai dezvoltată, să poți distribui cu prietenii traseul, să faci planul pentru a finaliza Via Transilvanica”, a declarat pentru monitorulcj.ro Rodica Manolache, Senior Employer Branding Specialist la NTT DATA.

Utilizatorii primesc detalii despre traseu și ceea ce pot vedea pe traseu | Foto: Paula COPACIU - monitorulcj.ro

Aplicația a fost testată de cei prezenți la proiecția filmului „Apă și talpă” | Foto: Paula COPACIU - monitorulcj.ro

Cristian Beje, membru în echipa care a realizat aplicația, a explicat care au fost etapele de creare a aplicației.

„Am început în 1 aprilie. Prima dată am făcut partea de design, Andrei Moldovan a fost cel care ne-a făcut câteva iterații de design, 5 la număr până am ajuns la forma finală. Am validat-o cu toți take orderii, a durat cam o lună. După am început să lucrăm în backend felul în care se încarcă datele. Aplicația se încarcă mult mai repede, ocupă mult mai puțin spațiu în telefon, are poze mai multe, iar acestea se vor schimba periodic. Datele sunt salvate deci dacă aplicația este pornită în timp ce îmi fac planul pe etapă și pe parcursul etapei pierd semnalul, datele rămân salvate.

Am testat-o offline, în timp ce s-a mers pe traseu și am refăcut toate pozele. Design-ul a durat cam o lună și după am lucrat la partea de implementare. Implementare interactivă două săptămâni, testat câteva zile, implementat două săptămâni, testat câteva zile. Backend-ul este rescris complet și folosește același backend ca și website-ul. Înainte nu erau separate și aplicația avea probleme. Acum se lucrează la etapa a doua și îi așteaptă pe utilizatori multe surprize”, a declarat Cristian Beje.

| Foto: Paula COPACIU - monitorulcj.ro

Maria Metz, CEO NTT DATA: „Promovăm autenticitatea și respectul pentru tot ce înseamnă «acasă»”

Potrivit CEO NTT DATA Romania, Maria Metz, parteneriatul cu Via Transilvanica reprezintă un angajament profund față de România.

„Parteneriatul nostru cu Via Transilvanica reprezintă un angajament profund față de România, de comunitățile care dau viață locurilor noastre și de viitorul sustenabil pe care ni-l dorim.

Promovăm autenticitatea și respectul pentru tot ce înseamnă «acasă». Iar prin aplicația pe care am dezvoltat-o, le oferim drumeților o experiență digitală, menită să-i conecteze la poveștile și comunitățile de pe traseu. Primăvara va veni cu update-uri… ca de obicei”, a declarat pentru monitorulcj.ro Maria Metz, CEO NTT DATA Romania.

„Apă și talpă”, povestea unei călătorii de suflet

În această etapă, cu sprijinul NTT Data România, partener digital Via Transilvanica, s-a aflat în plină desfăşurare proiecția specială a filmului „Apă și talpă”, în prezența protagoniştilor Tibi Uşeriu, Paul Vulturar, Cristi Deac, Cornel Vasile Pop, Eva Hochbauer, Florin Alexandru, a lui Alin Uhlmann Uşeriu (preşedintele Asociației Tăşuleasa Social, co-producător) și a lui Mircea Gherase, unul dintre regizorii filmului. Evenimentul a avut loc la Cinema Teatru Florin Piersic din Cluj-Napoca.

„Vă mulțumesc în numele celor de la Tășuleasca Social că ați umplut sala. De vreo săptămână tot merg prin țară pe la prezentări și când mi-au zis că avem sala plină la Cluj am spus că doar ne încurajează să mergem mai departe. Suntem foarte surprinși și mulțumit. Foarte mulți știți de Via Transilvania și în următorul film o să vedeți un proiect. Este vorba despre Via Transilvanica dar ca să poți să povestești despre ceva care are 1.400 de km în lungime ai nevoie de ceva.

În urmă cu 2 ani am găsit 8 persoane și am încercat să spunem o poveste, să promovăm Via Transilvanica după poveștile protagoniștilor. Pentru un proiect ai nevoie de oameni, ai nevoie de parteneri și oameni care să creadă în tine. Unul dintre acești parteneri este NTT DATA care în urmă cu un an lansam împreună o carte despre Via Transilvanica și făceam planuri pentru viitor, mai ales cel tehnologic. Trebuie să ținem pasul cu tehnologia. Anul acesta au mers foarte mulți tineri și cred că nu a fost un loc unde nu am fost întrebați de aplicația Via Transilvanica pentru că nouă nu ne mai funcționa aplicația de ceva vreme, dar cei de la NTT ne-au ajutat”, a declarat Tibi Ușeriu.

Tibi Ușeriu, prezent la proiecția de film „Apă și Talpă” | Foto: Paula COPACIU - monitorulcj.ro

„Apă și talpă” a câștigat premiul pentru Cel mai bun documentar românesc la Alpin Film Fest (Brașov, septembrie 2024). Mircea Gherase și Lucian Mircu au debutat împreună în 2019 cu Superhombre, documentarul despre alpinistul Horia Colibășanu, nominalizat la Premiile Gopo, categoria „cel mai bun film documentar”.

„În toamna anului 2022, opt sportivi de anduranță, alături de Tibi Ușeriu, răspund unei provocări: să încerce traversarea țării în alergare, pe primul traseu de lungă distanță din România, Via Transilvanica. Au în față aproape 1.400 de kilometri de drum, în doar 25 de zile. Ceea ce părea a fi o poveste despre o alergare, devine o explorare profund umană. Dintr-un capăt al țării… până la capătul puterilor! Din 8 noiembrie, alergarea continuă la cinematografele din toată țara”, este sinopsisul filmului.

La proiecția filmului a fost prezentă și echipa filmului | Foto: Paula COPACIU - monitorulcj.ro

Cum ne pregătim pentru traseul Via Transilvanica?

Chiar dacă traseul este unul dificil, cu o pregătire fizică și psihică potrivită, oricine poate realiza traseul. Există și un ghid cu recomandări și sfaturi pentru realizarea traseului în deplină siguranță.

Pe lângă antrenament, drumeții trebuie să ofere maximă atenție bagajului deoarece nu pot merge doar în adidași, este nevoie de echipament adecvat.

Perioada ideală de drumeție trebuie aleasă în funcție de temperaturi, de lumina din timpul zilei și de posibilitățile de cazare. Cele mai potrivite perioade ar fi lunile mai‑octombrie, cu seri și dimineți răcoroase, dar nu trebuie să uităm faptul că în zonele muntoase, vremea tinde să fie capricioasă și schimbătoare.

În ceea ce privește încălțămintea, nu este recomandat să porniți la drum cu încălțăminte nouă, deoarece pot apărea dureri încă din prima zi. Nici încălțămintea foarte veche nu este recomandată din cauză că va fi solicitată foarte mult și se poate deteriora mai repede. Pentru clima din România bocancii de munte cu interior din piele și șosete potrivite pentru aceștia sunt cea mai bună alegere. Șosetele de trekking sunt cele care vor menține piciorul uscat. Îmbrăcămintea ar trebui să fie specială pentru drumeții, ușoară și aerisită. Foarte practici și ușori în greutate sunt pantalonii de munte, care pot fi transformați în pantaloni scurți.

