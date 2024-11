Un minor care a agresat sexual 6 copii în parcurile din Cluj, trimis în judecată

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a dispus trimiterea în judecată sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, a unui inculpat minor, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, în formă continuată (6 acțiuni materiale).

„Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, a dispus în data de 11.11.2024, trimiterea în judecată sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, a unui inculpat minor, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, în formă continuată (6 acțiuni materiale), faptă prev. și ped. de art. 2191 alin. (2) din Cod penal, cu aplicarea art. 113 alin. 2 și art. 35 alin. 1 din Codul penal. În esență, s-a reținut că faptele inculpatului, minor cu vârsta cuprinsă între 14 – 15 ani la momentul săvârșirii infracțiunilor, care în intervalul de timp 30.03.2023 – 21.10.2024 (6 acte materiale), în baza aceleiași rezoluții infracționale, a abordat sub diferite pretexte, 6 persoane vătămate cu vârste cuprinse între 6 și 9 ani, în parcuri pentru copii de pe raza mun. Cluj-Napoca, într-o tabără de zi organizată pe raza jud. Cluj sau într-o toaletă publică aflată într-un parc din mun. Cluj-Napoca iar ulterior, profitând de vârsta fragedă a persoanelor vătămate și raportul de forțe dintre inculpat și acestea, le-a supus pe acestea la acte de natură sexuală”, au transmis procurorii.

