Inconștiență! Bărbat prins la volan mort de beat pe autostrada A3.

Un bărbat din Sibiu a fost prins în timp ce conducea mort de beat pe autostrada A3 Câmpia Turzii-Nădășelu. Șoferul a fost pus sub control judiciar.

Acesta avea peste 1 la mie alcoolemie.

„La data de 18 septembrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului Poliție Autostradă A3 Turda-Borș au reţinut pentru 24 de ore un bărbat de 47 de ani, din județul Sibiu, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Bărbatul în cauză a fost depistat la aceeași dată, în jurul orei 20.40, în timp ce se deplasa la volanul unui ansamblu de vehicule pe Autostrada A3 Câmpia Turzii - Nădășelu, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Fiind testat cu aparatul etilotest, a reieşit o concentraţie de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice.

La data de 19 septembrie a.c., bărbatul a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, care a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 30 de zile”, a transmis IPJ Cluj.

