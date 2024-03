Un nou magazin Gerovital a fost deschis la Cluj. Mii de surprize și oferte speciale, în Luna Femeii.

Primul magazin Gerovital din centrul comercial Vivo! și-a deschis porțile joi, 7 martie. Primii clienți care i-au trecut pragul au fost așteptați cu surprize și oferte speciale.

Un nou magazin Gerovital a fost deschis la Cluj. FOTO: monitorulcj.ro

Joi, 7 martie, a avut loc deschiderea primului magazin Gerovital din incinta centrului comercial Vivo! din Florești și al 28-lea magazin din țară sub brandul Gerovital.

„De peste 57 de ani, Gerovital scrie povestea frumuseţii româneşti, dedicare şi grijă pentru consumatori. În acest timp a devenit cel mai puternic brand național de cosmetice, reconfirmând poziţia României pe harta mondială a excelenței în cosmetică. Magazinul din Vivo! este cel de-al 28-lea magazin de brand, însă se vor mai deschide câteva magazine anul acesta. Avem surprize pentru voi, este și Luna Femeii și meritați să vă răsfățați și să vă simțiți bine!”, au transmis reprezentanții Farmec.

Evenimentul dedicat deschiderii magazinului Gerovital din Vivo! FOTO: monitorulcj.ro

Menținerea unui contact direct cu consumatorii este importantă pentru Gerovital, deoarece aceasta contribuie la îmbunătățirea experienței clienților, a afirmat Tudor David, director de marketing Farmec, în cadrul evenimentului dedicat deschiderii magazinului. Astfel, creșterea rețelei de magazine fizice este o prioritate a companiei Farmec.

„Bine ați venit, îmi face plăcere să fiu primul reprezentant al Farmec care deschide acest magazin, unul foarte important pentru noi, al șaselea magazin care se deschide în Cluj, un loc foarte important pentru noi, pentru că de aici am început și am ajuns să devenim cel mai mare producător de cosmetice din România, cu branduri foarte puternice. Am să încerc să răspund la întrebarea: de ce am deschis un magazin de brand în acest peisajul acesta destul de pestriț al comerțului fizic. Ei bine, răspunsul este foarte simplu: noi, la Gerovital, considerăm că este foarte important să menținem un contact direct cu consumatorii, deoarece acest lucru ne ajută să înțelegem mai bine nevoile consumatorului. Magazinele fizice sunt foarte importante pentru noi și ne dorim în continuare să creștem rețeaua de magazine, pentru că altfel este experiența într-un magazin de brand”, a arătat Tudor David, director de marketing Farmec.

Tudor David, director de marketing Farmec. FOTO: monitorulcj.ro

Reduceri și multe surprize, în magazinul Gerovital din Vivo!

Primii clienți au putut trece pragul noului magazin joi, 7 martie, de la ora 15, fiind întâmpinați cu un pahar de vin spumant și cu multe surprize și promoții speciale. Mai mult, până în 17 martie, clienții magazinului Gerovital din centrul comercial Vivo! vor beneficia de reducere de 25% la toate produsele. Magazinul se află la poarta a doua a mall-ului, în vecinătatea florăriei Magnolia.

Un nou magazin Gerovital a fost deschis la Cluj. FOTO: monitorulcj.ro

„Farmec a pregătit mai multe oferte speciale opentru cei care vizitează noul magazin Gerovital. Există o reducere de 25% pentru orice achiziție până pe data de 17 martie. Avem și o tombolă specială, la care intră toate bonurile de cumpărături de peste 75 de lei. Premiile constau în 10 vouchere valorice a câte 50 de lei, 5 pachete de produse a noii game Gerovital Plant, pe care vă invităm să o redescoperiți, 3 plăci de îndreptat părul Babyliss și invitații la un studio de pilates din Cluj-Napoca. Cea mai mare supriză este noua gamă Gerovital Plant, proaspăt relansată și disponibilă, pentru moment, doar în magazinele sub brandul Gerovital, inclusiv în acest magazin.

Un nou magazin Gerovital a fost deschis la Cluj. FOTO: monitorulcj.ro

Gama Gerovital Plant, relansată

Gerovital Plant se încadrează în rândul cosmeticelor „clean”, cu ingrediente de origine naturală, în proporție de până la 98%. La bază stă un amestec unic de ceramide vegetale și extractul de origine botanică Oxylance ce conferă pielii un efect „yoga-like”. Clienții care au ajuns în magazin în primele două ore de la deschidere au primit cadou un produs din noua gamă Gerovital Plant.

Farmec S.A. este una dintre cele mai mari și cu tradiție companii din România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internațională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În luna ianuarie 2024, rețeaua de magazine de brand deținute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, localizate în Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara şi 18 magazine Gerovital, care se găsesc în București, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Ploiești, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș. La cele 26 magazine de brand s-au adăugat recent alte două magazine de franciză – magazinul Farmec din Baia Mare și magazinul Gerovital din Pitești.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: