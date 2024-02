Centrul Clujului, BLOCAT de protestul taximetriștilor. Nervi și înjurături din partea celorlalți șoferi. FOTO

Centrul Clujului este complet blocat din cauza taximetriștilor.

Protest taximetriști. Sursă foto: monitorulcj.ro.

UPDATE

Președintele Asociației Taxi Transilvania, Daniel Mitrea, a declarat pentru monitorulcj.ro că urmează să dea statul român în judecată, în condițiile în care taximetriștii din toată țara sunt nemulțumiți de modul în care sunt tratați de putere.

„Dorim să obținem abrogarea ordonanței de urgență care a legiferat legea 204 din 2019. Aceasta este nelegală, nu respectă Constituția României. Exista deja o lege a taximetriei, 38/2003 și nici unde, în niciun stat democratic, nu mai dai o lege dacă există o lege. Trebuie să se reglementeze transportul alternativ foarte simplu în legea taximetriei. Adică ceea ce s-a întâmplat a fost o mare șmecherie. Lunar, milioane de euro dispar din țară și nu sunt reglementați. Noi taximetriștii suntem reglementați din 2019 prin ceasurile de taxare. ANAF-ul știe în prima secundă câți bani am produs. Suntem sugrumați din toate punctele de vedere, iar în partea cealaltă, 25% pleaca la Bold, 25% la Uber, după aia se mai întoarce ceva foarte puțin în țară. Plus că ei nu au cărți de muncă, nu au firme și acolo se dau tunuri de milioane de euro. Eu am fost la ANAF la director, a ridicat din umeri, nimeni nu face nimic. De asemenea am fost la Renata Weber, Avocatul Poporului, care conform articolului 146. litera B, din Constituția României, spune că excepția de neconstituționalitate a acestei legi poate fi ridicată direct de Avocatul Poporului. Dar nimeni nu face nimic. Totul este politic.



Ne-am adresat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pentru că ne simțim discriminați ca investitori români în industria taximetriei, dar am constatat că și ei sunt numiți politic. Noi plătim de ne sar capacele. Noi la taxi, ca să primim autorizații la început de an în toate orașele din țară, dacă îți falimentezi firma, ghici ce, nu mai primești autorizare. Pe cealaltă parte, sunt flote de sute de mașini care își falimentează firmele, fac evaziune fiscală și nimeni nu are nimic cu ei. Ne-am săturat. Protestele au început din vara anului 2023 și am încercat să sensibilizăm conducerea României vizavi că noi respectăm și ei nu respectă. Nu câștigăm în România, mergem la CEDO. Nu stăm la povești cu instituțiile statului”, a conchis Daniel Mitrea.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Taximetriștii au blocat centrul orașului Cluj-Napoca, aceștia alăturându-se protestului organizat la București. Se circulă bară la bară, iar traficul este unul infernal, șoferii fiind blocați pe mai multe străzi principale.

Sursă foto: monitorulcj.ro

Aglomerația începe de pe Calea Turzii, iar traficul de pe banda de circulație din fața Catedralei Ortodoxe este dat peste cap. De asemenea, Compania de Transport Public are de suferit, în condițiile în care durata de așteptare a ajuns să fie de aproape o oră în unele stații.

