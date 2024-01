Un bărbat s-a prăbușit în mall, la Cluj, sub privirile încremenite ale soției! „Inima i s-a oprit”. A fost salvat de două tinere care știau manevrele de resuscitare. VIDEO

Un bărbat a intrat în stop cardio-respirator în mall-ul din Gheorgheni, la finalul lunii noiembrie, și s-a prăbușit în fața soției sale. Două tinere care cunoșteau manevrele de resuscitare l-au ajutat. Salvatorii SMURD au povestit întreaga experiență și cât de important este să știm să acordăm primul ajutor.

Un bărbat a intrat în stop cardio-respirator în mall / Foto: captură ecran - Facebook ISU Cluj

„Un bărbat se prăbușește într-un centru comercial. Inima i se oprește. Știi ce ai de făcut?”, te întreabă salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj. Pe 27 noiembrie 2023, domnul Tavi a mers la cumpărături într-un mall împreună cu soția.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Clujeanul suferă de mai mulți ani de probleme cardiace, însă nu s-a gândit că va păți ceva rău în acea zi.

„În realitate, stopul cardio-respirator poate apărea oricând și oriunde. Iar clipele de cumpănă au venit pentru bărbat în jurul amiezii. A căzut dintr-o dată, sub privirile încremenite ale soției”, au povestit cei de la ISU Cluj.

Din fericire, două persoane, îngeri salvatori de-a dreptul, i-au sărit în ajutor. Deși nu activează în domeniul medical, două tinere au recunoscut stopul cardio-respirator și i-au aplicat imediat manevre de resuscitare.

„Echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă le-a găsit pe cele două tinere efectuând corect compresiuni toracice. Apoi, manevrele de resuscitare au fost continuate de către colegii noștri. În scurt timp, inima i-a repornit, astfel că bărbatul a fost transportat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca. A intrat în operație și a doua zi și a primit vizita familiei. La câteva săptămâni distanță s-a și externat. Colegii noștri au ținut să se întâlnească cu domnul Tavi și i-au făcut o vizită, la exact o lună de la acel eveniment. Mare le-a fost bucuria să vadă că bărbatul se simte bine și că a putut petrece sărbătorile acasă, alături de cei dragi. Planul lui e să respecte indicațiile medicilor, să meargă la toate controalele și să își dedice timpul familiei, în special nepoților. Până la urmă, asta contează cel mai mult.

Când aflăm că un om a supraviețuit, sentimentul de recunoștință nu poate fi descris în cuvinte. Aici, satisfacția este și mai mare, întrucât s-a predat o lecție de bunătate. Fără să îl cunoască pe domnul Tavi, două persoane i-au oferit un ajutor decisiv. Dacă nu erau ele, nu știm ce s-ar fi întâmplat. Ambele și-au păstrat calmul și au aplicat noțiunile învățate la cursurile de prim-ajutor. N-am aflat cine sunt aceste eroine, dar le mulțumim!”, a transmis ISU Cluj.

„Nu știu dacă pot să le mulțumesc vreodată”

Salvatorii SMURD, în vizită la bărbatul care a suferit un stop cardio-respirator în mall / Foto: captură video Facebook - ISU Cluj

„Îmi amintesc că am urcat pe bandă. Nu mai țin minte în rest nimic. Marțea, la prânz, când eram în salon mă uitam dreapta, stânga, când am văzut aparatura, monitoarele am zis 'stai ca eu sunt la terapie'. Practic, după 24 de ore am fost conștient. Apoi au apărut soția și băiatul, am zis bun, m-au salvat... și domnișoarele și echipa SMURD. Nu știu dacă pot să le mulțumesc vreodată”, a mărturisit și bărbatul salvat de cele două tinere și echipajul SMURD, în timpul vizitei efectuate de salvatori.

Reprezentanții ISU Cluj subliniază importanța cunoașterii manevrelor de resuscitare: „Nu doar medicii, paramedicii sau pompierii pot face diferența dintre viață și moarte, ci oricine! De aceea vă invităm sâmbătă, 13 ianuarie, la o nouă ediție a Maratonului Resuscitării. Vom fi toată ziua la Vivo Cluj-Napoca, pentru a preda gratuit lecții de prim-ajutor, înscrierea prealabilă nefiind necesară. Mulțumim pentru sprijin Institutul Inimii / The Heart Institute Cluj, Iulius Mall”.

