Emil Boc: „Drumul spre libertate și democrație a trecut și pe la Cluj”

Primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc atrage atenția că eroii Revoluției din 1989 nu trebuie uitați pentru că datorită lor avem parte, azi, de libertate și democrație.

Primarul Emil Boc a vorbit despre importanța Revoluției de acum 34 de ani Foto: Radu Mureșan

El a vorbit, în cadrul unei emisiuni radio, despre Revoluția din 1989.



„Ziua de astăzi este o zi sfântă pentru libertatea și democrația românilor. Drumul spre libertate a trecut și pe la Cluj, drumul spre democrație a trecut și pe la Cluj. Din nefericire, 29 de clujeni și-au pierdut viața acum 34 de ani, în Cluj, în Piața Unirii sau la Fabrica de bere, la Astoria. Au fost clujeni care și-au dat viața pentru libertatea noastră. În fiecare zi mă gândesc ca viața lor să nu fie irosită, să nu fi fost în zadar - este singurul gând care mă face să muncesc mai mult în fiecare zi, acești oameni și-au dat viața ca noi să construim o democrație, să construim un oraș în care oamenii să fie liberi și să aibă acces la prosperitate, un oraș în care nimeni să nu fie uitat, un oraș așa cum și l-au dorit cei care au fost în Piața Unirii din Cluj-Napoca, acum 34 de ani. Și eu am fost acolo, acum 34 de ani, printre ei, am avut șansa fericită să nu fiu ales de gloanțe, pentru că gloanțele acelea puteau alege pe oricine din acea piață, pe cei care au fost în primul rând, eu nu am fost în primul rând, dar alții care au fost în Piața Unirii s-au ales cu gloanțe, care din nefericire le-au curmat viața”, a spus Emil Boc.

Să onorăm jertfa eroilor de la Cluj

Primarul a atras atenția că democrația nu este un dat, un lucru de la sine, ci se construiește. „Să ne gândim în fiecare zi că democrația aceasta nu vine de la sine, nu e o chestiune pe care o decretezi printr-un decret și gata, o ai, e o chestiune care se construiește, se obține prin sânge și prin suferințe, se construiește cu greu în fiecare zi. Cum spunea Churchill – democrația este cea mai proastă formă de guvernământ cu excepția tuturor celorlalte. Nu e perfectă, știm asta, dar una mai bună nu există. Iar dacă o avem (n.red democrația), haideți să onorăm jertfa eroilor de la Cluj și din toată România prin susținerea democrației”, a completat Emil Boc.

Violența verbală, la rang de politică parlamentară

Nu în ultimul rând, Emil Boc a criticat agresivitatea verbală din rândul clasei politice românești.

„Ceea ce s-a întâmplat în Parlament cu acel circ care a ridicat violența verbală la rang de politică parlamentară, e un precedent care trebuie oprit. Mă îngrijorează ridicarea violenței verbale la rang de practică parlamentară, mă îngrijorează faptul că în tribuna supremă a democrației din România se ajunge la acte de violență verbală și știm bine că actele de violența verbală sunt antecamera actelor de violență fizică. Acest lucru e începutul sfârșitului democrației din această țară. Am avut vremuri, în perioada interbelică, când exact așa a fost, s-a început de la violență verbală și s-a ajuns la violență fizică, la crimă politică, și după aceea la dictatură. Istoria se poate repeta, cu alte date, trebuie să învățăm din lecțiile istoriei. Nu avem voie s tolerăm sub niio formă în spațiul democratic suprem cultivarea violenței, de orice fel ar fi ea.



(...) Ucideți ura și dezbinarea oriunde o găsiți, nu o lăsați să se prolifereze, ea naște monștri, ura, dezbinarea, agresivitatea, violența nasc monștri. Românii trebuie să fie aceia care să nu tolereze și să nu creadă că violența poate rezolva probleme”, a mai subliniat primarul municipului Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: