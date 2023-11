Femeie din Cluj, convinsă să trimită bani unor străini, prin metoda „scrisoarea nigeriană”

O clujeancă a fost păcălită de doi străini să ofere sume de bani unei persoane care pretindea că ar fi rămas blocată pe aeroport.

Femeia a fost păcălită să vireze mai mulți bani/ Foto: pixabay.com

O femeie din Cluj a fost înșelată de doi cetățeni străini prin metoda „scrisoarea nigeriană”. Cei doi au convins-o să transfere, în repetate rânduri, sume de bani.

„În fapt, polițiștii au constatat că doi cetățeni străini, având drept de ședere și de muncă pe teritoriul României, au indus și menținut în eroare o femeie, de 35 de ani, din județul Cluj, determinând-o să transfere, în repetate rânduri, sume de bani.

În cursul lunii iulie 2023, o persoană de sex masculin, i-ar fi solicitat femeii să achite o sumă de bani care ar fi reprezentat o cauțiune, aceasta motivând că este reținută în aeroportul din Cluj-Napoca. Astfel, femeia s-a prezentat la aeroport pentru a efectua tranzacția, iar polițiștii i-au adus la cunoștință faptul că este vorba despre o infracțiune, aceasta depunând o plângere penală.

În continuarea cercetărilor, polițiștii au verificat informațiile furnizate, stabilind că sub identitatea falsă a contului deschis pe o rețea de socializare se aflau doi bărbați. În cadrul investigațiilor, bănuiții au fost identificați de polițiști, iar la data de 29 noiembrie, cu ocazia perchezițiilor efectuate, cei doi au fost conduși la sediul poliției în vederea continuării cercetărilor. În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive IT, respectiv laptop-uri, telefoane mobile, cartele telefonice, tablete, precum și medii de stocare.

Cercetările sunt continuate sub aspectul infracțiunii de înșelăciune”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Ce este „scrisoarea nigeriană”?

Una dintre cele mai inedite și mai periculoase forme de înșelăciune prin intermediul rețelelor informatice este așa numita „scrisoare nigeriană”.

Victima primește un e-mail de la o persoană necunoscută, de regulă dintr-o țară africană, care susține că a moștenit o avere de ordinul milioanelor de euro. Necunoscutul îi cere victimei să îl ajute să intre în posesia averii în schimbul unui comision uriaș. După mai multe schimburi de mailuri, victimei i se solicită să depună drept garanție într-un cont bancar o sumă reprezentând o taxă necesară eliberării banilor moșteniți. După ce victima depune banii în contul indicat, „moștenitorul” se face nevăzut. La fel și suma depusă!

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: