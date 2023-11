„The New Romatics” by Iulius Mall te invită să te redescoperi! (P)

Sezonul acesta se poartă încrederea, autenticitatea și curajul de a fi tu însăți. Cu noua colecție toamnă – iarnă, „The New Romatics”, Iulius Mall te provoacă să devii personajul principal al poveștii tale, cu piesele vestimentare care să îți sublinieze stilul.

Iulius Mall a pregătit împreună cu un stilist un catalog online, tocmai pentru a îți fi sursă de inspirație în acest sezon.

Apreciem originalitatea, astfel că la Iulius Mall am decis să „spice up a little” conceptul de stil tomnatic, cu noua colecție toamnă – iarnă: „The News Romantics”. Vezi ce a ales designer-ul în catalogul online și readaptează piesele în felul propriu, pentru ținuta perfectă stilului tău!

Brandurile din Iulius Mall te așteaptă cu noile colecții pentru toamnă – iarnă, dar și cu inspirație pentru un sezon reușit stilistic. Fie că te pregătești cu noi ținute pentru plimbările romantice de toamnă sau ședințele de final de an de la birou ori pentru petrecerea de Crăciun, magazinele din Iulius Mall s-au pregătit cu piese vestimentare și accesorii care nu trebuie să îți lipsească din garderobă.

Dacă ești adeptul stilului casual, iar item-urile cozy sunt un must have pentru tine, indiferent de sezon, Calvin Klein, Levi`s, Tommy Hilfiger și The North Face din Iulius Mall sunt locațiile în care trebuie să ajungi cât mai curând. Pentru petrecerile anunțate deja găsești în Liu Jo, BSB, Mathilde, Motivi și Nissa rochii, deux pieces și multe alte variante pentru seri memorabile. Zara, Guess, Massimo Dutti și H&M propun piese statement care îți vor transforma orice ținută într-o declarație de personalitate. Parfois și Opticris vin cu accesorii, care să îți complimenteze outfit-urile. Descoperă noile colecții ale brandurilor tale favorite din Iulius Mall!

Consultă catalogul online și bucură-te de colecția „The New Romantics”, o declarație de dragoste pentru tine însuți!