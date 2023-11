Elevii au revenit în bănci, însă nu pentru mult timp. Mai puțin de o lună până la următoarea vacanță

Elevii s-au întors la cursuri luni, după o săptămână de vacanţă. Școala însă nu va ține mult: la finalul lunii, elevii, dar și angajații vor avea parte de o mini-vacanță.

Elevii s-au întors la şcoală luni, după o vacanţă de o săptămână. Finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie aduce însă noi zile libere, însă de data aceasta este vorba de minivacanța prilejuită de sărbătorirea zilelor de 30 noiembrie - Sfântul Andrei și 1 decembrie - Ziua Națională a României. Angajații români se pregătesc să se bucure de o nouă minivacanță în acest an, care va aduce nu mai puțin de 4 zile libere, începând de joi, 30 noiembrie, și până pe 4 decembrie, luni.

Pentru că în 2023, cele două sărbători pică într-o joi și vineri, românii au parte de o minivacanță sau un weekend prelungit care va dura patru zile la finalul toamnei și începutul iernii: 30 noiembrie - joi, 1 decembrie - vineri, 2 și 3 decembrie - sâmbătă și duminică.

Până la finalul anului mai sunt 4 zile libere: 30 noiembrie - Sfântul Andrei, 1 Decembrie - Ziua Națională, 25 decembrie - Crăciunul și 26 decembrie, a doua zi de Crăciun. Crăciunul 2023 vine și el cu o minivacanță pentru angajați. Ei vor fi liberi de pe 23 decembrie (sâmbătă) până pe 26, marți, a doua zi de Crăciun, și vor merge la muncă abia miercuri, pe 27 decembrie, miercuri.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, anul şcolar 2023-2024 se încheie pe 31 august 2024 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Prin excepţie, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 14 iunie 2024. Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 28 iunie 2024.

Vacanţele rămase sunt programate astfel:

23 decembrie 2023 - 7 ianuarie 2024;

o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 12 februarie - 3 martie 2024;

27 aprilie - 7 mai 2024;

22 iunie - 8 septembrie 2024.

Programele „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se desfăşoară până pe 26 aprilie 2024, în intervale separate, de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

