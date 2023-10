Armonii ale patrimoniului. Călătoria muzicală a Ungariei de-a lungul timpului (P)

Pe 1 octombrie se sărbătorește Ziua Internațională a Muzicii.

Sursa: VisitHungary

Cu această ocazie, pregătiți-vă să fiți transportați într-o călătorie fermecătoare prin cronica muzicală a Ungariei!

Avem o poveste captivantă de spus, poveste ce străbate istoria și rezonă cu prezentul. Începem în contextul istoric marcat de compozitori celebri precum Liszt, Bartók și Kodály, continuăm cu festivaluri internaționale apreciate de o lune întreagă și ajungem la scenă muzicală contemporană înfloritoare, pentru că Ungaria este profund înrădăcinată în lumea muzicii. Pe măsură ce toamna își intră în drepturi, în Ungaria muzica răsună dincolo de granițe, punând în valoare cultura sa prin limbajul universal al muzicii.

Context istoric: Păstrarea tradițiilor

Studiile comparative din muzicologia modernă arată că muzica ungară își are rădăcinile în ritmurile populare are popoarelor din Asia Centrală, pentru ca mai târziu să se împletească cu diversele tradiții muzicale europene inclusiv cu muzica populară, cea bisericească și cea clasică. Aceasta constituie fundația culturii muzicale clasice ungare, care are, de asemenea, o importanță deosebită în muzica europeană a secolelor XVIII și XX. Alături de aceste baze muzicale, practici culturale precum táncház (casa de dans) și fonó (casa muzicii populare) reprezintă pilonii patrimoniului muzical al țării. Aceste tradiții nu numai că păstrează trecutul bogat, ci creează și un pod către prezentul prosper.

Ungaria lui Haydn



Sursa: VisitHungary

Cel mai mare și mai splendid edificiu baroc din Ungaria, Palatul Esterházy din Fertőd, se află în apropierea frontierei austriece. Sălile sale găzduiesc încă concerte pe timp de vară, iar sala de muzică adăpostește o expoziție care evocă viața muzicală a castelului. Complexul de clădiri al Palatului Esterházy este principala atracție turistică a orașului Fertőd și una dintre cele mai importante atracții turistice din Ungaria. Familia Esterházy a avut un impact major asupra istoriei Ungariei începând cu secolul al XVII-lea: printre cei remarcabili membri se numără un arhiduce, un arhiepiscop, un șef al justiție și chiar un prim-ministru. Viața muzicală a Palatului Fertőd și-a câștigat o reputație solidă în Europa sub conducerea lui Joseph Haydn, care a interpretat celebra sa Simfonie de Adio aici, în 1772. Membrii curții de Habsburg și Maria Tereza au frecventat programele muzicale ale palatului. Ritmurile muzicii clasice și concerte continuă să joace un rol vital în viața palatului.

Maestrii Muzicii: Liszt, Bartók, Kodály



Sursa: Shutterstock

Ungaria se mândrește cu o istorie ilustră de genii muzicale, de la compozițiile lui Franz Liszt la munca pionierilor Béla Bartók și Zoltán Kodály în etnomuzicologie. Metoda Kodály, o abordare inovatoare a educației muzicale, a influențat predarea muzicii în întreaga lume.

Academia de Muzică Liszt Ferenc, fondată chiar de Ferenc Liszt însuși, rămâne o piatră de temelie a educației muzicale și un centru pentru dezvoltarea tinerelor talente. Pianist, compozitor, dirijor, profesor, autor și filantrop, Liszt a înființat instituția în 1875. "Génie oblige!" a fost credo-ul său: datoria unui artist este să-și folosească darurile în beneficiul umanității. Predarea la Academie se bazează pe acest principiu, reflectând viziunea fondatorului care era cu ani înaintea epocii sale. Academia Liszt este mândră să promoveze moștenirea muzicienilor maghiari de renume mondial, precum Liszt, Bartók, Kodály, Dohnányi, Hubay, Popper, Weiner, Ligeti și Kurtág! Toți aceștia au modelat tradițiile, stilul și abordarea muzicii. Există tururi ghidate în cadrul minunatei clădiri Art Nouveau ce îi poartă numele și puteți achiziționa bilete pentru a asculta concertele susținute aici.

Extravaganța Clasică: Operă și Operetă

Paisajul muzical al Ungariei este semnificativ îmbogățit cu măreția operei și farmecul operetei. Publicul maghiar apreciază muzica clasică și acesta este unul dintre motivele pentru care aceasta atinge culmile în producțiile de anvergură care se joacă pe scenele din întreaga țară. De la grandiozitatea Operei de Stat Maghiare până la spațiile teatrale intime, opera își pune amprenta cu povești atemporale și arii înălțătoare.

Opereta, pe de altă parte, adaugă o notă de fantezie și romantism în peisajul muzical. Prin îmbinarea muzicii și teatrului, opereta prezintă povești de dragoste și intrigă, captivând publicul cu melodii care rămân în minte mult timp după închiderea cortinelor. Fie că vă delectați cu dramele pasionale ale operei sau vă bucurați de melodiile pline de veselie ale operetei, scena clasică a Ungariei continuă să răsune de spectacole captivante.

Nu ratați Casa Muzicii Maghiare



Sursa: VisitHungary

Casa Muzicii din Ungaria, o instituție distinctă și complexă dedicată educației muzicale, și-a deschis porțile în Parcul Municipal din ianuarie 2022. Acest loc a marcat și inaugurarea primei expoziții cuprinzătoare despre istoria muzicii. În ciuda patrimoniului muzical renumit al Ungariei, nu exista în Ungaria o instituție care să găzduiască o astfel de expoziție multifațetată și imersivă despre muzica maghiară în contextul mai larg al muzicii europene. Clădirea emblematică, proiectată de celebrul arhitect japonez Sou Fujimoto, găzduiește acum o multitudine de programe și expoziții captivante adaptate pentru iubitorii de muzică.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul oficial: https://zenehaza.hu/en/

Simfonia Primăverii: Marele eveniment cultural din Budapesta - Festivalul de Primăvară

Festivalul de Primăvară din Budapesta: De la prima sa ediție din 1981, Festivalul de Primăvară din Budapesta (BTF) a fost unul dintre cele mai mari festivaluri culturale din Ungaria. Evenimentul este unul anual și durează mai multe zile. Include spectacole tradiționale (muzică clasică, jazz, operă, balet, teatru), expoziții, folclor și evenimente în aer liber. Acest evenimen are loc de obicei în jurul solstițiului de primăvară și durează aproximativ două săptămâni. Mai multe informații se găsesc pe site-ul oficial: https://budapestitavaszifesztival.hu/en/

Vibrații armonioase dincolo de Budapesta

Muzica fermecătoare a Ungariei nu se limitează doar la capitală. Mari orașe precum Debrecen, Szeged și Miskolc contribuie la peisajul muzical al țării cu propriile lor simfonii de festivaluri, concerte și evenimente culturale. Vizitatorii vor fi învăluți în atmosfera vie a evenimentelor precum Festivalul de Operă BartókPlus din Miskolc sau festivalurile și programele Haydneum care au loc în Fertőd și Budapesta.

Nume mari de urmărit în prezent

Ansamblul de Muzică Populară a Statului Maghiar (MÁNE) a fost fondat în 1950 cu scopul de a descoperi, păstra și dezvolta tradițiile cântecelor, dansurilor și muzicii poporului ungar, apoi de a le face cunoscute în rândul maghiarilor și de a le prezenta oamenilor din alte țări. Mai multe informații se găsesc pe site-ul oficial: https://hagyomanyokhaza.hu/en/hsfe/the-ensemble

(MÁNE) a fost fondat în 1950 cu scopul de a descoperi, păstra și dezvolta tradițiile cântecelor, dansurilor și muzicii poporului ungar, apoi de a le face cunoscute în rândul maghiarilor și de a le prezenta oamenilor din alte țări. Mai multe informații se găsesc pe site-ul oficial: https://hagyomanyokhaza.hu/en/hsfe/the-ensemble Orchestra Festivalului Budapesta este una dintre cele mai cunoscute orchestre simfonice maghiare în străinătate și în Ungaria. Orchestra este un oaspete regulat la multe concerte și festivaluri de muzică din străinătate. Mai multe informații se găsesc pe site-ul oficial: https://www.bfz.hu/en/

este una dintre cele mai cunoscute orchestre simfonice maghiare în străinătate și în Ungaria. Orchestra este un oaspete regulat la multe concerte și festivaluri de muzică din străinătate. Mai multe informații se găsesc pe site-ul oficial: https://www.bfz.hu/en/ Munca artistică pentru păstrarea tradițiilor depusă de Orchestra cu 100 de membri a țiganilor este inestimabilă și unică în lume. Pe lângă muzica clasică, ei cântă și muzică tradițională maghiară țigănească, melodii maghiare și cântece populare. Mai multe informații se găsesc pe site-ul oficial: https://www.100tagu.hu/en/

este inestimabilă și unică în lume. Pe lângă muzica clasică, ei cântă și muzică tradițională maghiară țigănească, melodii maghiare și cântece populare. Mai multe informații se găsesc pe site-ul oficial: https://www.100tagu.hu/en/ Ádám György este un interpret regulat la Carnegie Hall din New York și este unul dintre cei mai cunoscuți artiști maghiari contemporani. Nu doar ca interpret, ci și ca fondator și director artistic al Concursului Internațional de Pian Liszt Ferenc din New York, el aduce arta lui Liszt în fața milioanelor de oameni an de an. Mai multe informații se găsesc pe pagina sa oficială de Facebook: https://www.facebook.com/adamgyorgy

este un interpret regulat la Carnegie Hall din New York și este unul dintre cei mai cunoscuți artiști maghiari contemporani. Nu doar ca interpret, ci și ca fondator și director artistic al Concursului Internațional de Pian Liszt Ferenc din New York, el aduce arta lui Liszt în fața milioanelor de oameni an de an. Mai multe informații se găsesc pe pagina sa oficială de Facebook: https://www.facebook.com/adamgyorgy Festivalul Academiei Budapesta a fost înființat în 2002 sub îndrumarea lui Katalin Kokas și Barnabás Kelemen. Acesta oferă un program variat de concerte uimitoare, cursuri magistrale, prelegeri, discuții la masă rotundă și repetiții publice. Mai multe informații se găsesc pe site-ul oficial: https://fesztivalakademia.hu/en/about-the-festival/

a fost înființat în 2002 sub îndrumarea lui Katalin Kokas și Barnabás Kelemen. Acesta oferă un program variat de concerte uimitoare, cursuri magistrale, prelegeri, discuții la masă rotundă și repetiții publice. Mai multe informații se găsesc pe site-ul oficial: https://fesztivalakademia.hu/en/about-the-festival/ HAVASI este un compozitor contemporan care impresionează publicul în cele mai elegante săli de concert, teatre, săli de sport sau chiar festivaluri de vară. În ultimii ani, el a ajuns în comunitatea închisă a elitei internaționale a artiștilor pe cont propriu. După zece ani de experimente, el și-a creat o lume muzicală proprie și unică. A vândut mai mult de 500.000 de bilete la concerte și a primit ovații prelungite în multe dintre cele mai iconice săli de concerte din lume, cum ar fi Carnegie Hall, Sydney Opera House și Wembley Arena. Mai multe informații se găsesc pe site-ul oficial: https://havasi.eu/

CONTACT: Abigel Adorjan, International Communications Expert

Visit Hungary NTO Ltd. Abigel.Adorjan@visithungary.com +36 30 612 1721

CITEȘTE ȘI: