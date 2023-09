E timpul pentru „My first day of school” și la Iulius Mall Cluj. Echipează-te pentru un nou an școlar, descoperă povești despre prima zi și câștigă premii! (P)

Prima zi de școală este la distanță de doar o săptămână, așa că e timpul să începi pregătirile pentru ca cea de anul acesta să fie memorabilă.

Iulius Mall Cluj e gata pentru „My first day of school” și te întâmpină cu premii în valoare totală de peste 20.000 euro, o mare varietate de rechizite, dar și cu o serie de povești despre prima zi de școală ale oamenilor care au ales să împărtășească și cu noi emoțiile resimțite de ei atunci. Mai multe detalii despre campanie găsești pe www.cluj.iuliusmall.com.

A mai trecut o vară, școala stă să înceapă, iar ghiozdanele se vor umple cu rechizite și tot ce mai e necesar pentru un nou an. Și Iulius Mall Cluj a dat startul pregătirilor pentru „My first day of school”, iar până pe 10 septembrie, dacă îți faci cumpărături de la brandurile tale preferate, câștigi premii pe loc. Tot ce trebuie să faci este să vii la Centrul de Premiere din zona ZARA cu bonuri de minimum 400 de lei (poți cumula cel mult două bonuri fiscale de la două magazine, din aceeași zi sau un bon de la Auchan și unul de la un alt magazin din Iulius Mall) și vei primi vouchere de cumpărături, tote bags din materiale reciclate sau băuturi răcoritoare. Premiile te invită la noi sesiuni de shopping, pentru că voucherele pot fi folosite pentru outfit-uri fabuloase de la Sport Vision, Buzz și U-MAN, gadgeturi de la Altex și Qwerty, momente de relaxare la Wonderland Cluj Resort, delicii de la Jay Bubble Tea și Mado și sesiuni de distracție la Totto Space. Valoarea totală a premiilor se ridică la peste 20.000 de euro, iar pentru mai multe detalii, poți consulta regulamentul campaniei, disponibil pe site-ul www.cluj.iuliusmall.com.

Mai mult decât atât, ai ocazia să descoperi poveștile unor oameni de vârste diferite și cu profesii diverse, care au trecut prin emoția, nerăbdarea și bucuria primei zile de școală. Sandwich-ul cu parizer, zâmbetul învățătoarei, uniforma albastră sau îmbrățișările noilor colegi sunt doar câteva dintre amintirile pe care le vom rememora împreună. Pe toate le găsești la etajul 1 din Iulius Mall, zona Buzz.

Iar dacă ați bifat rechizitele de pe listă, locațiile din Iulius Mall Cluj vă așteaptă cu propuneri și pentru ținutele de școală. Confortabile, în trend, potrivite pentru vremea răcoroasă, dar și practice și ușor de întreținut, piesele vestimentare statement pentru cei mici sunt acum în noile colecții pe care brandurile le expun.

Vino la Iulius Mall Cluj și pregătește-te pentru cea mai faină zi din an - „My first day of school”!

CITEȘTE ȘI: