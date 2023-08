Investiții DEER (P)

Mihaela Suciu, Director General: “Investițiile asumate de Distribuție Energie Electrică Romania pentru anul 2022 au fost realizate în proporție de 99,8%. Pentru anul 2023, investițiile sunt în grafic”.

Distribuție Energie Electrică Romania – DEER și-a realizat planurile de investiții asumate pentru anul 2022 în proporție de 99,89%. Potrivit legislației în vigoare, DEER a recuperat și a finalizat, până la 30 iunie 2023, lucrările de investiții demarate în anii trecuți, astfel că valoarea finală a lucrărilor de investiții aferente anului 2022 este de 558 milioane lei. Valoarea investițiilor realizate la 31 decembrie 2022 se ridică la 463 milioane lei, ceea ce reprezinta un procent de circa 83% din valoarea planificată.

”Anul 2022 a fost unul foarte dificil, cu multe provocări și situații critice, lipsa de cash flow fiind una dintre cele mai mari probleme ale noastre. Faptul că ANRE a decis anul acesta o creștere a tarifelor de distribuție, așa cum prevede legislația, ne permite să punem în aplicare un plan de investiții ambițios, cu peste 15% mai mare față de cel din anul 2022. Am reușit, până la jumătatea anului, să finalizăm investiții demarate în anii anteriori și să ajungem la un grad de aproape 99,9% realizare a planului pe anul trecut. Mai mult, suntem în grafic și cu investițiile asumate pentru acest an. Dacă lichiditățile ne-au creat probleme, am încercat să le surmontăm prin apelarea la fonduri nerambursabile. Suntem campioni la accesarea banilor europeni! Ne mândrim că demersurile DEER pentru identificarea de resurse financiare pentru proiectele de investiții au avut succes. Avem proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), din Fondul pentru Modernizare, din PNRR. Sunt sute de milioane de lei pe care le accesăm și ne gândim să accesăm în continuare, ținta noastră fiind de minim 300 milioane de euro”, a declarat dna Mihaela Rodica Suciu, director general DEER.

Investițiile asigură creșterea performanței rețelei electrice de distribuție (RED), în contextul în care fiecare proiect finalizat conduce la obţinerea a cel puţin unuia dintre următoarele beneficii: îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului, cu respectarea prevederilor legale şi a prevederilor contractuale, îmbunătăţirea eficienţei energetice a reţelei prin reducerea consumului propriu tehnologic (CPT) și reducerea costurilor de operare şi mentenanţă (OPEX).

Lucrările de investițiii realizate anul trecut au condus la modernizarea/dezvoltarea categoriilor de instalații electrice/echipamente care compun RED astfel:

- modernizarea a 94 stații electrice de transformare

- modernizarea a 196 posturi de transformare

- modernizarea/dezvoltarea a 132 km linii electrice aeriene/subterane de MT

- modernizarea/dezvoltarea a 449 km linii electrice aeriene/subterane de JT

- înlocuirea a circa 150.000 contoare

- montarea a aproximativ 34.000 contoare de tip smart metering.

De asemenea, în anul 2022 au fost alocate resurse în sumă de 2,5 milioane lei pentru modernizarea centrelor de relații cu utilizatori, în tehnica de calcul și aplicații informatice dedicate îmbunătățirii calității serviciilor în relația directă cu utilizatorii, precum și în asigurarea echipamentelor și dotărilor necesare siguranței și securității muncii pentru personalul propriu.

În urma investițiilor realizate, s-au îmbunătățit simțitor și indicatorii de performanță. SAIDI (System Average Interruption Duration Index - indicele privind durata medie a întreruperilor în reţea pentru un utilizator) a scăzut în toate zonele de concesiune ale DEER. De asemenea, SAIFI (System Average Interruption Frequency - indicele privind frecvenţa medie a întreruperilor în reţea pentru un utilizator) s-a îmbunătățit.

”Chiar dacă mai avem mult de muncit și de investit, trebuie să subliniez că, de exemplu, durata întreruperilor neplanificate (SAIDI), la nivelul celor 3 distribuții din cadrul DEER (Transilvania Nord și Sud și Muntenia Nord) s-a redus în 2022, față de 2021, cu 166,77 minute, adică cu aproape 3 ore! Numărul opririlor accidentale (SAIFI) a scăzut simțitor, DEER fiind la nivel mediu sau chiar superior celui înregistrat la nivelul țării, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Toate aceste ameliorări ale principalilor indicatori, toate performanțele realizate și în ceea ce privește îmbunătăţirea eficienţei energetice a reţelei, precum și reducerea costurilor de operare s-au făcut cu eforturi susținute ale echipei DEER, cu asumare și responsabilitate, pentru că noi ne onorăm angajamentele asumate”, a mai spus dna Mihaela Rodica Suciu.

DEER, în calitate de operator de distribuție, are ca atribuții principale dezvoltarea, retehnologizarea și reabilitarea reţelelor electrice din zonele sale de concesiune, cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice în vigoare, în condiţii economice, astfel încât să fie garantată capacitatea pe termen lung de a asigura continuitatea serviciului de distribuție, calitatea tehnică a acestuia și de a satisface solicitări rezonabile de racordare la reţeaua de distribuţie.

”Preocuparea noastră este să ne calibrăm foarte bine investițiile și să apelăm la fonduri nerambursabile, astfel încât să realizăm ceea ce ne-am propus, dar fără a solicita prea mult utilizatorii, pentru a nu crește facturile acestora, având în vedere că, potrivit legislației europene și naționale, investițiile se recuperează prin tariful plătit de consumatorii casnici și non-casnici. Prioritățile noastre se referă și la digitalizarea, la implementarea tehnologiilor inovative, care reprezintă nu numai viitorul, ci obligația stringentă pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție, mai ales că, pentru noi, utilizatorul și necesitățile acestuia sunt în centrul atenției”, a precizat dna Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER.