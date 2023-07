CHOPSTIX a adus aromele exotice ale Asiei la Cluj (P)

Cel mai mare și iubit lanț de mâncare asiatică din București a adus bucuria și savoarea bucătăriei chinezești în inima Clujului, odată cu deschiderea unui nou restaurant CHOPSTIX pe Strada Alexandru Vaida Voevod 53B, în incinta Iulius Mall.

CHOPSTIX își continuă promisiunea de a aduce Asia mai aproape de toți iubitorii de asiatic și în 2023!

Când numărătoarea ajunge la 23, entuziasmul se răspândește peste tot, pentru că CHOPSTIX și-a deschis porțile pentru a douăzeci și treia oară în România, de data aceasta la Cluj-Napoca!

Da, cu restaurantul numărul 23 dintr-o rețea de succes, CHOPSTIX își propune ca pasiunea pentru bucătăria asiatică și gustul bun și inconfundabil al preparatelor asiatice, nu doar gustoase, ci și sănătoase, să fie în topul preferințelor culinare ale românilor, la doar un click distanță de oriunde s-ar afla.

Dar asta nu e tot! În curând, și cei din Iași vor avea parte de deliciile Chopstix, iar în Craiova se pregătește deja a doua locație ce va fi deschisă în noul mall Promenada.

”Un nou an, o nouă provocare CHOPSTIX. Ne-am dorit încă de la început să aducem Asia mai aproape de toți românii cu preparatele din portofoliul nostru culinar. Dragostea pentru produsele noastre, feedback-ul și mai ales fidelitatea acestora ne-au ajutat să ne atingem target-ul propus” a spus Carmen Vochin, reprezentant CHOPSTIX.

Astfel, CHOPSTIX continuă să-și consolideze reputația ca cel mai iubit și apreciat lanț de restaurante cu specific asiatic din România, aducând o nouă experiență gustativă în fiecare locație deschisă.

Bucătăria asiatică a ajuns la Cluj!

CHOPSTIX a făcut furori preparând și livrând până în prezent peste 1.8 milioane de porții de Noodles pe an. Acum, Clujul se alătură acestor experiențe culinare îndrăgite de clienți din toată țara primind deja cu entuziasm noul punct de întâlnire culinar setat pentru iubitorii de mâncare asiatică.

Delicioasele Snack Box-uri, Noodles, Rice, Chicken, Beef sau Veggies, alături de meniurile speciale pentru cei mici, sunt adevăratele vedete ale gamei CHOPSTIX Ready To Box, de care până acum se puteau bucura doar cei din București, Ploiești, Constanța, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Galați, Timișoara și Craiova.

Preparatele celebre din gama CHOPSTIX au captat rapid atenția clujenilor odată cu deschiderea resturantului CHOPSTIX și la Cluj, stârnind apetitul și entuziasmul atât al gurmanzilor din oraș, cât și al celor care le-au încercat deja și au fost încântați de savoarea autentică. Aici găsești cea mai bună mâncare asiatică din oraș!

Ready to Noodle up? Chopstix invites you on a flavorful journey!

Chopstix deschide mereu noi orizonturi gastronomice, dar de data aceasta a adus bucuria și autenticitatea bucătăriei asiatice direct în inima Transilvaniei.

Fiecare preparat gătit cu pasiune la CHOPSTIX este o pagină unică în meniul savorilor, ce încântă clienții și le oferă un spațiu în care să se conecteze prin simțuri cu cultura asiatică.

Așadar, fii pregătit să te lași cucerit de aromele și savoarea autentică a bucătăriei asiatice, acum într-un nou cadru prietenos și plin de farmec, în Iulius Mall Cluj.

Dacă nu poți să ne vizitezi personal, nu-ți face griji! Ai posibilitatea să savurezi Gustul Asiei cu doar un click, comandând prin aplicațiile de livrare ale partenerilor noștri. Te așteptăm și pe tine, de la mic la mare, să vă răsfățați papilele gustative cu preparate autentice și savuroase.

Hai să ne bucurăm împreună de aromele autentice ale bucătăriei asiatice la CHOPSTIX din Iulius Mall Cluj! Îi fain la Cluj!

Ne vedem acolo!

Noutățile și meniurile pot fi urmărite pe pagina de facebook CHOPSTIX ROMÂNIA și pe site-ul www.chopstix.ro

