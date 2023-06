Educație și distracție la Iulius Mall Cluj: workshopuri pentru părinți și copii cu mentori de la școala Solis (P)

Techsylvania, conferința de technologie și business din Cluj-Napoca, include și o secțiune de workshopuri și dezbateri pentru părinți și copii, ce vor avea loc în Iulius Mall Cluj, sâmbătă, 10 iunie, începând cu ora 19.00.

Sesiunile sunt organizate de școala Solis și vor fi conduse de un mentor cu experiență, iar participanții vor putea învăța despre procesele de luare a deciziilor și se vor putea bucura de un meci de gaming programat de un elev al școlii. Intrarea este liberă, iar rezervările se fac pe www.eventbrite.com.

Iulius Mall Cluj găzduiește, în acest weekend, un nou eveniment educațional. De această dată, copiii și părinții pot participa la „Education of the next generation in a socially-relevant school” susținut de mentorii școlii Solis. Astfel, începând de la ora 19.00, în zona H&M, toți cei prezenți vor experimenta un proces de decision-making diferit de orice metodă de comunicare în grup practicată în Romania, dar vor putea să participe și la un meci de gaming programat în Unity, de unul dintre elevii școlii Solis. Acestea sunt doar câteva dintre principalele highlighturi ale serii, însă pe lângă asta, socializarea, buna dispoziție și relaxarea sunt garantate. Ca să te convingi, înscrie-te rapid pe www.eventbrite.com!

SOLIS este un concept școlar nou în Cluj-Napoca, care încorporează abordarea Inteligențelor Multiple, a practicilor Democratice și Sociocratice în educație, conceptul Wheel Of Co-Creation pentru o școală Relevantă, Curriculum Internațional și Învățare condusă de copii.

De asemenea, nu uita că în Iulius Parc cei mici sunt așteptați în perioada 10 – 18 iunie 2023, la cinematograful gonflabil Mini-Cini, care aduce o selecție de filme pentru copii în cadrul festivalului TIFF.

