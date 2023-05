Forțele Aeriene Române retrag din serviciu aeronavele MiG-21 LanceR. Un an de la prăbușirea aeronavei în Dobrogea în care 8 persoane au murit

Luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Române. Ultimul zbor va putea fi văzut și la baza aeriană Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii.

Luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Române/ Foto: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro - Facebook

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat că luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri ale aeronavelor MiG-21 LanceR, ocazie cu care se va desfăşura şi o ceremonie de retragere.

„Luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forţelor Aeriene Române, acestea urmând a fi scoase din serviciu în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 083 din 18.05.2022, pentru aprobarea Memorandumului privind «Scoaterea din serviciu a aeronavelor MiG-21 LanceR şi tranziţia accelerată la exploatarea aeronavelor F-16 din dotarea Forţelor Aeriene Române».

Astfel, luni, 15 mai, începând cu ora 11.00, se vor desfăşura simultan ceremonii în Baza 71 Aeriană «General Emanoil Ionescu» Câmpia Turzii şi în Baza 86 Aeriană «Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă», Borcea, care se vor finaliza cu decolarea ultimelor aeronave MiG-21 LanceR aflate în exploatare către Baza 95 Aeriană «Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu», Bacău, unde vor fi retrase din serviciu. În aceeaşi zi, începând cu ora 12:00, Baza 95 Aeriană «Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu», Bacău, își deschide porțile pentru toţi pasionații de aviație.

Intrarea este liberă, iar publicul va urmări trecerea la verticală și aterizarea aeronavelor MiG-21 LanceR decolate de la celelalte două baze aeriene și va putea vizita muzeul unității”, se arată într-un comunicat transmis, marţi, de MApN.

Potrivit sursei citate, Serviciul de luptă permanent al Poliției Aeriene vor fi continuate de aeronavele F-16.

„Forţele Aeriene Române vor continua să execute Serviciul de luptă permanent Poliţie Aeriană cu aeronavele F-16 din dotare, sprijinite de aeronavele aliate dislocate în România, în cadrul misiunii de Poliţie Aeriană Întărită (enhanced - Air Policing), sub comandă NATO. De asemenea, sistemele de apărare aeriană cu baza la sol vor continua să execute misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă naţională, precum şi în cadrul Sistemului NATO Integrat de Apărare Aeriană şi Împotriva Rachetelor (NATO Integrated Air and Missile Defence System)”, se mai arată în comunicat.

Avioanele MiG-21 au zburat pentru prima dată în 1956

Mikoian-Gurevici MiG-21 este un avion de vânătoare din generația a treia, inițial construit de către Biroul Mikoian și Gurevici din Uniunea Sovietică.

Primul avion cu aripă delta (numit Ye-4, scrisă și E-4) zboară pentru prima oară în 14 iunie 1956, iar producția MiG-21 și intrarea în serviciu au loc în 1959.

Peste 10.000 de aparate MiG-21 au fost construite în fosta URSS precum și, sub licență, în Cehoslovacia, India și China. Aviației române i-au fost livrate 14 avioane MiG-21 PF la 20 ianuarie 1965 și 24 avioane la 18 iulie același an.

Începând cu data de 15 aprilie 2022, România a suspendat toate zborurile militare cu avioanele MiG-21 LanceR din cauza creșterii numărului de accidente și defecțiuni din ultimii 30 de ani. Ulterior autoritățile au decis reluarea activității cu MiG-21, în ciuda riscurilor.

MApN a decis ca în anul 2023 toate avioanele MiG-21 LanceR să fie înlocuite de F-16 Fighting Falcon care fac deja parte din flota Armatei Române.

Un an de la dubla tragedie din Dobrogea

În martie 2022, opt militari au murit în județul Constanța, în urma unui alt eveniment nefericit, când elicopterul IAR-330 PUMA s-a prăbușit în timpul unei misiuni de salvare a unui pilot de MiG-21 ce picase de pe cer cu puțin timp înainte.

Elicopterul IAR 330-Puma, care a decolat, miercuri, 2 martie, în jurul orei 20.21, în misiune de căutare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, și a pierdut legătura radio cu turnul de control, a fost găsit prăbușit.

În aprilie 2021, un avion MIG-21 care a decolat de la Baza Aeriana din Câmpia Turzii s-a prăbușit. Pilotul, transportat de urgență la spital cu elicopter SMURD.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: